Користувачі та ЗМІ вимагають переробити гру.

Capcom поступово реанімує Resident Evil і пропонує багато ремейків на вибір, але не всі вони були прийняті позитивно.

Як пише IGN, нещодавно у Resident Evil 5 розробники представили африканський сеттинг. У ньому гравці мають боротися з темношкірими зомбі-Маджіні, які були заражені паразитом.

Оскільки зазвичай противниками виступають світлошкірі люди, то цього разу Кріс Редфілд та Шева фактично розстрілюють населення африканської країни.

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"У 2020-х роках, у світі після Black Lives Matter, є лише одна прийнятна відповідь на те, що біла людина стріляє у хвилі Африканців протягом усієї відеоігри: ні", - обурюється видання.

Журналісти вимагають повністю переписати нове творіння, хоча це й вийде зовсім нова гра.

"Ремейки, можливо, і здатні переосмислити вихідний матеріал, але змін може бути так багато, що це вже не ремейк, а нова гра. А якщо прибрати Африку із Resident Evil 5, то це вже не Resident Evil 5? Навіть якщо значно покращити і зробити більш делікатним підхід до континенту — можливо, з чорношкірим головним героєм і співчутливішим поглядом на спалах епідемії — гра просто буде надто відірвана від оригіналу, щоб носити назву "Resident Evil 5", - визнає видання.

Однак на форумах з такою категоричністю не погоджуються і кажуть, що треба залишатись вірними оригіналу. Хоча тих, хто вважає, що гру взагалі не треба змінювати, все ж меншість.

Франшиза Resident Evil

Як повідомляв УНІАН, минулого року Resident Evil 4 увійшла до списку найкращих новинок року за розміром валової виручки та топу найпопулярніших ігор на Steam Deck за кількістю щоденних гравців.

Зараз всі частини франшизи продаються у Steam по величезним знижкаи - від 25% до 75%.

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