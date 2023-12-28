Valve також нагадала про триваючий зимовий розпродаж, на якому низка тайтлів, що вийшли в цьому році, отримали приємні знижки.

Valve, як і багато інших ігрових порталів, підбивала підсумки 2023-го і поділилася рейтингом найкращих ігор року.

Компанія розповіла про найкращі ігри в Steam за розміром валової виручки і кількістю одночасних гравців. При складанні топа використовувалися дані за період з 1 січня по 15 грудня. Ігри в кожній категорії вказані у випадковому порядку,

Найкращі ігри 2023 року за розміром валового доходу

Hogwarts Legacy

Counter-Strike 2

Call of Duty

Starfield

Apex Legends

Baldur's Gate 3

Destiny 2

PUBG: Battlegrounds

Dota 2

Cyberpunk 2077

Sons of the Forest

Найкращі новинки 2023 року за розміром валової виручки

Baldur's Gate 3

Hogwarts Legacy

Resident Evil 4

Cities: Skylines II

Remnant II

Payday 3

EA Sports FC 24

Starfield

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Sons of the Forest

Star Wars Jedi: Survivor

Street Fighter 6

Найпопулярніші ігри 2023 року за кількістю одночасних гравців

Destiny 2

Sons of the Forest

Hogwarts Legacy

Starfield

Apex Legends

Goose Goose Duck

Baldur's Gate 3

Counter-Strike 2

PUBG: Battlegrounds

Dota 2

Найкращі ігри 2023 року, що алишили ранній доступ, за валовим доходом

Everspace 2

My Time at Sandrock

Farlight 84

Ready or Not

Demonologist

Baldur's Gate 3

Dave the Diver

Sun Haven

Wartales

Disney Dreamlight Valley

Againts the Storm

Marvel Snap

Найпопулярніші ігри 2023 року на Steam Deck за кількістю щоденних гравців:

Cyberpunk 2077

Baldur's Gate 3

Hogwarts Legacy

Vampire Survivors

Starfield

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Grand Theft Auto V

The Witcher 3: Wild Hunt

Dave the Diver

Resident Evil 4

Elden Ring

Half-Life

Найкращі VR-ексклюзиви 2023 року за розміром валової виручки

Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2

Boneworks

Pavlov

Blade and Sorcery

Beat Saber

VTOL VR

Gorilla Tag

Half-Life: Alyx

Bonelab

Ghosts of Tabor

Into the Radius

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Відео дня

Загалом, 2023 рік став найкращим в історії ігор за останні 20 років – високі оцінки в пресі та відгуки звичайних гравців підтверджують це. В цьому році вийшло багато сиквелів, на розробку яких пішло багато часу, а також безлічі відточених рімейків і ремастерів.

А тим часом в Steam триває великий зимовий розпродаж ігор, який заведено вважати найбільшим в році. Baldur's Gate 3, Elden Ring, Cyberpunk 2077 та інші тайтли доступні зі зниженим цінником.

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