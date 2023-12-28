Baldurs Gate 3 і Cyberpunk 2077 увійшли в топ найбільш продаваних ігор року в Steam / фото Valve

Valve, як і багато інших ігрових порталів, підбивала підсумки 2023-го і поділилася рейтингом найкращих ігор року.

Компанія розповіла про найкращі ігри в Steam за розміром валової виручки і кількістю одночасних гравців. При складанні топа використовувалися дані за період з 1 січня по 15 грудня. Ігри в кожній категорії вказані у випадковому порядку,

Найкращі ігри 2023 року за розміром валового доходу

  • Hogwarts Legacy
  • Counter-Strike 2
  • Call of Duty
  • Starfield
  • Apex Legends
  • Baldur's Gate 3
  • Destiny 2
  • PUBG: Battlegrounds
  • Dota 2
  • Cyberpunk 2077
  • Sons of the Forest 

Найкращі новинки 2023 року за розміром валової виручки

  • Baldur's Gate 3
  • Hogwarts Legacy
  • Resident Evil 4
  • Cities: Skylines II
  • Remnant II
  • Payday 3
  • EA Sports FC 24
  • Starfield
  • Armored Core VI: Fires of Rubicon
  • Sons of the Forest
  • Star Wars Jedi: Survivor
  • Street Fighter 6 

Найпопулярніші ігри 2023 року за кількістю одночасних гравців

  • Destiny 2
  • Sons of the Forest
  • Hogwarts Legacy
  • Starfield
  • Apex Legends
  • Goose Goose Duck
  • Baldur's Gate 3
  • Counter-Strike 2
  • PUBG: Battlegrounds
  • Dota 2

Найкращі ігри 2023 року, що алишили ранній доступ, за валовим доходом

  • Everspace 2
  • My Time at Sandrock
  • Farlight 84
  • Ready or Not
  • Demonologist
  • Baldur's Gate 3
  • Dave the Diver
  • Sun Haven
  • Wartales
  • Disney Dreamlight Valley
  • Againts the Storm
  • Marvel Snap 

Найпопулярніші ігри 2023 року на Steam Deck за кількістю щоденних гравців:

  • Cyberpunk 2077
  • Baldur's Gate 3
  • Hogwarts Legacy
  • Vampire Survivors
  • Starfield
  • Armored Core VI: Fires of Rubicon
  • Grand Theft Auto V
  • The Witcher 3: Wild Hunt
  • Dave the Diver
  • Resident Evil 4
  • Elden Ring
  • Half-Life 

Найкращі VR-ексклюзиви 2023 року за розміром валової виручки

  • Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2
  • Boneworks
  • Pavlov
  • Blade and Sorcery
  • Beat Saber
  • VTOL VR
  • Gorilla Tag
  • Half-Life: Alyx
  • Bonelab
  • Ghosts of Tabor
  • Into the Radius
  • The Elder Scrolls V: Skyrim VR 

Відео дня

Загалом, 2023 рік став найкращим в історії ігор за останні 20 років – високі оцінки в пресі та відгуки звичайних гравців підтверджують це. В цьому році вийшло багато сиквелів, на розробку яких пішло багато часу, а також безлічі відточених рімейків і ремастерів.

А тим часом в Steam триває великий зимовий розпродаж ігор, який заведено вважати найбільшим в році. Baldur's Gate 3, Elden Ring, Cyberpunk 2077 та інші тайтли доступні зі зниженим цінником.

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