Valve, як і багато інших ігрових порталів, підбивала підсумки 2023-го і поділилася рейтингом найкращих ігор року.
Компанія розповіла про найкращі ігри в Steam за розміром валової виручки і кількістю одночасних гравців. При складанні топа використовувалися дані за період з 1 січня по 15 грудня. Ігри в кожній категорії вказані у випадковому порядку,
Найкращі ігри 2023 року за розміром валового доходу
- Hogwarts Legacy
- Counter-Strike 2
- Call of Duty
- Starfield
- Apex Legends
- Baldur's Gate 3
- Destiny 2
- PUBG: Battlegrounds
- Dota 2
- Cyberpunk 2077
- Sons of the Forest
Найкращі новинки 2023 року за розміром валової виручки
- Baldur's Gate 3
- Hogwarts Legacy
- Resident Evil 4
- Cities: Skylines II
- Remnant II
- Payday 3
- EA Sports FC 24
- Starfield
- Armored Core VI: Fires of Rubicon
- Sons of the Forest
- Star Wars Jedi: Survivor
- Street Fighter 6
Найпопулярніші ігри 2023 року за кількістю одночасних гравців
- Destiny 2
- Sons of the Forest
- Hogwarts Legacy
- Starfield
- Apex Legends
- Goose Goose Duck
- Baldur's Gate 3
- Counter-Strike 2
- PUBG: Battlegrounds
- Dota 2
Найкращі ігри 2023 року, що алишили ранній доступ, за валовим доходом
- Everspace 2
- My Time at Sandrock
- Farlight 84
- Ready or Not
- Demonologist
- Baldur's Gate 3
- Dave the Diver
- Sun Haven
- Wartales
- Disney Dreamlight Valley
- Againts the Storm
- Marvel Snap
Найпопулярніші ігри 2023 року на Steam Deck за кількістю щоденних гравців:
- Cyberpunk 2077
- Baldur's Gate 3
- Hogwarts Legacy
- Vampire Survivors
- Starfield
- Armored Core VI: Fires of Rubicon
- Grand Theft Auto V
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Dave the Diver
- Resident Evil 4
- Elden Ring
- Half-Life
Найкращі VR-ексклюзиви 2023 року за розміром валової виручки
- Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2
- Boneworks
- Pavlov
- Blade and Sorcery
- Beat Saber
- VTOL VR
- Gorilla Tag
- Half-Life: Alyx
- Bonelab
- Ghosts of Tabor
- Into the Radius
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
Загалом, 2023 рік став найкращим в історії ігор за останні 20 років – високі оцінки в пресі та відгуки звичайних гравців підтверджують це. В цьому році вийшло багато сиквелів, на розробку яких пішло багато часу, а також безлічі відточених рімейків і ремастерів.
А тим часом в Steam триває великий зимовий розпродаж ігор, який заведено вважати найбільшим в році. Baldur's Gate 3, Elden Ring, Cyberpunk 2077 та інші тайтли доступні зі зниженим цінником.