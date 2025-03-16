Сценарій для проєкту написав автор оригінальної візуальної новели, а композитори гри допомагають Акірі Ямаоке.

Konami офіційно презентувала Silent Hill f і підтвердила, що над сценарієм гри працює автор культової візуальної новели в жанрі психологічний хоррор "Коли плачуть цикади" Ryukishi07.

Крім того, у створенні саундтрека Silent Hill f візьмуть участь композитори Dai і Xaki, відомі за музикою до новели. Їхні роботи давно вважаються еталоном атмосферного звучання в жанрі.

Незважаючи на це, за загальне звукове оформлення гри, як і раніше, відповідають ветерани серії: Акіра Ямаока, який напише музику для "Туманного світу", і Кенсуке Інаге, який працює над звуками "Іншого світу". Dai і Xaki ж зроблять свій внесок в окремі сцени, які Ryukishi07 хотів зробити особливо емоційними.

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Сам факт їхньої участі в проєкті виглядає як доленосний збіг. Dai свого часу потрапив до ігрової індустрії після того, як відправив Ryukishi07 лист із критикою звукового супроводу "Коли плачуть цикади", заявивши, що він надто галасливий. У відповідь автор запропонував йому самому спробувати написати музику, не розраховуючи на серйозну відповідь. Однак Dai прийняв виклик, надіслав свої композиції, і відтоді став постійним композитором 7th Expansion.

Раніше Konami дійшла висновку, що на останні частини Silent Hill сильно вплинула західна культура, тому було вирішено зробити Silent Hill f "на 100% японським". Це буде перша частина серії, дії якої відбуваються в країні висхідного сонця.

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