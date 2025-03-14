Konami показала Silent Hill f – першу за багато років нову частину культової серії

Розробники опублікували трейлер і поділилися подробицями про гру. Дата релізу залишається невідомою.

Konami провела презентацію Silent Hill f – першої за багато років справді нової частини культової серії хорорів. Гру роблять на Unreal Engine 5, музику знову пише композитор Акіра Ямаока.

Сюжет заснований на оповіданні популярного японського автора Рюкісі07 ("Коли співають цикади") і розповідає про місто Ебісугаока в Японії 1960-х років, яке раптово опинилося оповите туманом і перетворилося на в'язкий кошмар.

Головна героїня – Хінако Сімідзу, підліток, життя якої змінилося після настання туману. Сімідзу має прокладати собі шлях містом, розв'язувати складні головоломки і битися з чудовиськами, щоб вижити.

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Як ідеться в описі гри в Steam, це "захоплива історія про сумніви, жаль і неминучий вибір. Чи прийме Хінако красу, приховану в жаху, чи піддасться божевіллю, яке чекає на неї попереду"?

Silent Hill f вийде на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series X/S, але коли – невідомо. У Steam уже з'явилася сторінка гри із системними вимогами; мабуть, до релізу залишилося не так уже й багато часу.

Ключовий арт Silent Hill f

Останнім великим релізом франшизи Silent Hill став рімейк Silent Hill 2, над яким працювала Bloober Team. А ось Silent Hill Downpour, остання на цей час оригінальна гра в серії, вийшла ще в 2012 році.

З чуток, Bloober вже працює над рімейками першої та третьої частини Silent Hill. Однак зараз вони на дуже ранній стадії розробки.

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