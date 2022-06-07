Це буде хорор з як мінімум однією відомою актрисою.

Інсайдер Том Хендерсон, який неодноразово публікував правдиві дані про безліч проектів до їх офіційного підтвердження, розповів про нову гру Хідео Кодзіми, творця Death Stranding і Metal Gear. За словами інформатора, знаменитий візіонер разом зі своєю студією Kojima Productions трудиться над хорором.

Хендерсон розповів про проект в замітці для сайту Try Hard Guides. Гра має назву Overdose, а одну з ролей в ній виконала актриса Маргарет Куеллі. Фанатам творчості Кодзіми вона відома, як Мама з Death Stranding.

Інсайдер бачив короткий епізод з хоррора: персонаж йде по темних коридорах з ліхтариком в руці, потім відбувається раптовий лякаючий момент і на екрані з'являється напис "гра завершена". Головний герой управлявся від третьої особи, але Хендерсон чув, що камеру можна буде перемикати на вид з очей

Overdose — що це за гра

Джефф Грабб, редактор VentureBeat неодноразово розповідав про партнерство Кодзіми з Microsoft для створення експериментального проекту. У ньому планують задіяти хмарні технології. Можливо, Overdose — це якраз плід співпраці візіонера з корпорацією.

В кінці 2021 року Кодзіма заявив, що працює над двома іграми — великою і експериментальною. Першою, швидше за все, буде Death Stranding 2. Про створення сиквела проговорився Норман Рідус. А друга — це, схоже, Overdose.

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