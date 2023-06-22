Майк Ібарра вважає, що StarCraft має величезний потенціал.

Blizzard Entertainment володіє багатьма знаковими франшизами. Сюди відносяться як Warcraft і Diablo, якими студія активно займається, так і напівзабута StarCraft. Якщо виключити сезонні патчі для другої частини, то серію можна назвати покинутою. Однак президент Blizzard Майк Ібарра пам'ятає про неї. Керівник вважає StarCraft "однією з найкращих інтелектуальних власностей" в руках своєї студії.

Таку заяву голова компанії зробив в Twitter. Відвідувач під псевдонімом Lirik написав пост, адресований президенту: "Ми повинні поговорити про StarCraft. IP повинна вийти за рамки [жанру] RTS. Я люблю SC, але зумери більше не грають у RTS, а бумери просто закінчуються. Але всесвіт StarCraft має шалений потенціал, і він все ще один з найкращих".

Ібарра відповів користувачеві наступними словами: "Я згоден, у неї божевільний потенціал, і вона все ще одна з кращих IP". Важливо відзначити, що раніше президент Blizzard неодноразово натякав на відродження StarCraft.

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Серія StarCraft: що відомо

Це серія стратегій в режимі реального часу, яка натхненна всесвітом Warhammer 40000. Геймплей в грі зводиться до розвитку бази, вербування військ і знищення ворога.

Франшиза включає п'ять проєктів. Три з них — це частини StarCraft II. Серію люблять за епічні історії, атмосферу і кіберспортивну складову.

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