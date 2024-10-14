Фінал проти німецької команди MOUZ закінчився з рахунком 3:1.

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere здобула перемогу над німецькою MOUZ у фіналі IEM Rio 2024 з Counter-Strike 2. Матч завершився з рахунком 3:1.

Гра розпочалася на карті Inferno, обраній MOUZ. NaVi стартували невпевнено та поступилися першою половиною. Однак після зміни сторін NaVi змогли відігратися і вирвати перемогу. Далі команди перейшли на Dust 2 - вибір Natus Vincere. Тут українська команда домінувала, віддавши супернику всього два раунди.

Третьою картою став Mirage, де MOUZ зуміли нав'язати боротьбу. Гра була напруженою і рівною, але в ключових моментах NAVI не вистачало точності від снайпера Ігоря w0nderful Жданова. У результаті MOUZ скоротили відставання в серії.

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Вирішальною стала карта Ancient. Незважаючи на те що MOUZ вели з рахунком 10:2, Natus Vincere зробили вражаючий камбек і завершили матч на свою користь, піднявши над головою трофей Ріо.

За перемогу на турнірі NAVI отримали 100 тисяч доларів і путівку на IEM Katowice 2025. Цей фінал став для команди сьомим у 2024 році та шостим поспіль.

Склад Natus Vincere:

Валерій b1t Ваховський

Юстінас jL Лекавічус

Олексій Aleksib Віролайнен

Міхай iM Іван

Ігор w0nderful Жданов

Андрій B1ad3 Городенський (тренер)

Після турніру портал HLTV визнав румунського гравця iM найціннішим гравцем IEM Rio 2024. Він завершив змагання з рейтингом 1.15 і зробив суттєвий внесок у перемогу над MOUZ у фіналі. Це перша MVP-нагорода в кар'єрі iM.

Гравець NaVi Олексій Aleksib Віролайнен прокоментував перемогу. Aleksib зізнався, що нещодавно втратив близьку людину і впродовж усієї гри намагався впоратися з емоціями.

Ця перемога була особливою. Я втратив близьку людину і всіма силами намагався впоратися з емоціями. Обійміть своїх рідних.

Нагадаємо, що в Deadlock, іншому проєкті від Valve, нещодавно оновили античит: тепер усі читери перетворюватимуться на жаб до кінця матчу. Один із розробників VAC розповів, що така система планувалася ще в CS:GO, там нечесні гравці повинні були перетворюватися на курей.

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