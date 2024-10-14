Українська кіберспортивна організація Natus Vincere здобула перемогу над німецькою MOUZ у фіналі IEM Rio 2024 з Counter-Strike 2. Матч завершився з рахунком 3:1.
Гра розпочалася на карті Inferno, обраній MOUZ. NaVi стартували невпевнено та поступилися першою половиною. Однак після зміни сторін NaVi змогли відігратися і вирвати перемогу. Далі команди перейшли на Dust 2 - вибір Natus Vincere. Тут українська команда домінувала, віддавши супернику всього два раунди.
Третьою картою став Mirage, де MOUZ зуміли нав'язати боротьбу. Гра була напруженою і рівною, але в ключових моментах NAVI не вистачало точності від снайпера Ігоря w0nderful Жданова. У результаті MOUZ скоротили відставання в серії.
Вирішальною стала карта Ancient. Незважаючи на те що MOUZ вели з рахунком 10:2, Natus Vincere зробили вражаючий камбек і завершили матч на свою користь, піднявши над головою трофей Ріо.
За перемогу на турнірі NAVI отримали 100 тисяч доларів і путівку на IEM Katowice 2025. Цей фінал став для команди сьомим у 2024 році та шостим поспіль.
Склад Natus Vincere:
- Валерій b1t Ваховський
- Юстінас jL Лекавічус
- Олексій Aleksib Віролайнен
- Міхай iM Іван
- Ігор w0nderful Жданов
- Андрій B1ad3 Городенський (тренер)
Після турніру портал HLTV визнав румунського гравця iM найціннішим гравцем IEM Rio 2024. Він завершив змагання з рейтингом 1.15 і зробив суттєвий внесок у перемогу над MOUZ у фіналі. Це перша MVP-нагорода в кар'єрі iM.
Гравець NaVi Олексій Aleksib Віролайнен прокоментував перемогу. Aleksib зізнався, що нещодавно втратив близьку людину і впродовж усієї гри намагався впоратися з емоціями.
Ця перемога була особливою. Я втратив близьку людину і всіма силами намагався впоратися з емоціями. Обійміть своїх рідних.
Нагадаємо, що в Deadlock, іншому проєкті від Valve, нещодавно оновили античит: тепер усі читери перетворюватимуться на жаб до кінця матчу. Один із розробників VAC розповів, що така система планувалася ще в CS:GO, там нечесні гравці повинні були перетворюватися на курей.