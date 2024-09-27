Valve анонсувала оновлення для VAC.

Нова MOBA від Valve Deadlock, яка нещодавно вийшла в закритий бета-тест, отримає кумедне оновлення для VAC. Тепер гравці, які попалися на нечесній грі, будуть до кінця матчу перетворені на безпорадних жаб.

Тепер коли VAC зафіксує порушення, гравцям у матчі буде запропоновано провести голосування: кікнути чітера або перетворити його на жабу. Якщо буде вирішено заблокувати шахрая, то гра моментально закінчиться, а читера забанять. Якщо ж гравці виберуть другий варіант, то винний гравець перетвориться на жабу, здатну лише стрибати картою і отримувати шкоду від ворогів. Читер залишиться в такому вигляді до кінця гри, після чого буде заблокований, при цьому результати такого матчу до статистики гравців враховуватися не будуть.

Колишній розробник Valve Anti Cheat під ніком BurtonJ написав у своєму Twitter, що таку систему він задумував зі своїм колегою багато років тому. Тоді вона готувалася для Counter Strike: Global Offensive і мала перетворювати читерів на курок. Розробник додав, що дуже радий, що Valve дійшла до реалізації такої механіки.

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Оновлення вийде через кілька днів. Valve все ще працює над удосконаленням системи пошуком читерів, наразі VAC не може відловити всіх нечесних гравців.

Крім оновлення VAC, Valve також опублікувала великий патчноут нового патча, в якому було додано нового героя, змінено деякі карти, а також внесено низку невеликих виправлень.

Нагадаємо, що нещодавно Steam побив рекорд за кількістю одночасного онлайну. У цей момент Deadlock перебувала в десятці найпопулярніших ігор лаунчера.

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