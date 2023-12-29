Цьогоріч не було нестачі в якісних RPG, але існує ймовірність того, що ви могли пропустити ту чи іншу гру.

Жанр RPG, як і в 90-ті, так і сьогодні, залишається одним з найпопулярніших жанрів ігор незалежно від платформи. У 2023 році не бракувало захопливих рольових ігор, але існує ймовірність того, що ви могли пропустити ту чи іншу гру.

Популярний портал Dualshockers зібрав топ-10 найкращих рольових ігор для ПК і не тільки, що вийшли в цьому році. Просто подивившись на цей список, ви зрозумієте, що рік був наповнений хітом за хітом.

Перше місце очікувано дісталося Baldur's Gate 3. Ще в ранньому доступі вона була однією з найочікуваніших ігор і на релізі цього літа змогла наробити чимало галасу в інформаційному просторі, підкоривши як завзятих фанатів партійних RPG, так і тих, хто до цього обходив даний піджанр стороною.

На 2-му місці Lies of P. Хоча дизайн рівнів може бути трохи лінійним, вибір в діалогах може загадковим чином вплине на історію, яка заснована на казці про Буратіно. Це одночасно одна з найкращих RPG і Soulslike-ігор цього року.

Замикає трійку лідерів Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Незважаючи на статус DLC, вона нарівні стоїть з повноцінними іграми 2023 року. Складні моральні дилеми в основній сюжетній гілці так само часто присутні і в побічних квестах, які в чомусь вийшла навіть більш захопливими, ніж основний сюжет гри.

Також в топ найкращих рольових ігор 2023 року потрапили Starfield, Final Fantasy 16, Hogwarts Legacy, Sea Of Stars, Darkest Dungeon 2, Diablo 4 і Honkai Star Rail.

Що стосується Starfield, то журналісти порадили гравцям не звертати увагу на хейт в інтернеті і самому оцінити гру. Хоча основний квест досить короткий, побічні квести і відгалуження мають фірмовий стиль творців "Скайріма". А взаємодія з основними фракціями пропонує одне з найкращих розповідей в іграх Bethesda на сьогодні.

У багатьох інтернет-магазинах ігор, включаючи Steam триває великий зимовий розпродаж, який заведено вважати найбільшим в році. Baldur's Gate 3, Lief of P, Cyberpunk 2077 та інші RPG доступні за зниженою ціною.

Раніше журналісти Eurogamer відібрали 50 найкращих ігор 2023 року – цікаво, що перше місце віддали не Baldur's Gate 3 чи The Legend of Zelda, а інді-головоломці Cocoon від творця Limbo і Inside. Наразі на неї теж діє знижка.

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