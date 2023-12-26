Журналісти Eurogamer назвали Cocoon найкращою грою 2023 року / фото Geometric Interactive

Ігрові журналісти по всьому світу підводять підсумки року. Своїм списком найкращих ігор 2023 року поділився один з найбільших західних порталів – Eurogamer. Цікаво, що перше місце віддали не Baldur's Gate III або Zelda, а інді-тайтлу Cocoon від творця Limbo і Inside.

Найкраща гра року 2023, на думку геймерів, – Baldur's Gate 3 – розмітився на другій сходинці. Трійку замкнув ще один нішевий проєкт Rytmos – це головоломка, в якій гравці подорожують по планетах і створюють музику, проходячи лабіринти.

Четверте місце віддали The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, а п'ятірку замкнула Mediterraneo Inferno – візуальна новела, за сюжетом якої герої возз'єднуються одне з один після двох років в ізоляції через пандемію. На 10-му місці розташувався Alan Wake 2.

Топ-50 найкращих ігор 2023 року за версією Eurogamer

  1. Cocoon
  2. Baldur's Gate 3
  3. Rytmos
  4. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  5. Mediterraneo Inferno
  6. Pikmin 4
  7. The Banished Vault
  8. A Space for the Unbound
  9. Shadow Gambit: The Cursed Crew
  10. Alan Wake 2

Решта 40 тайтлів – без конкретного місця:

  • Against the Storm
  • A Highland Song
  • Akka Arrh
  • Amarantus
  • Amnesia: The Bunker
  • Armored Core 6: Fires of Rubicon
  • Bahnsen Knights
  • Birth
  • Bomb Rush Cyberfunk
  • Chants of Sennaar
  • Cobalt Core
  • Dave the Diver
  • El Paso, Elsewhere
  • Final Fantasy 16
  • Finity.
  • Football Manager 2024
  • Goodbye Volcano High
  • Hi-Fi Rush
  • Honkai: Star Rail
  • Humanity
  • Jusant
  • Marvel's Spider-Man 2
  • Moonring
  • Remnant 2
  • Resident Evil 4 Remake
  • Roto Force
  • Saltsea Chronicles
  • Sea of Stars
  • Sludge Life 2
  • Street Fighter 6
  • Super Mario Bros. Wonder
  • Super Mario RPG
  • Synapse
  • Tchia
  • Terra Nil
  • The Cosmic Wheel Sisterhood
  • Thirsty Suitors
  • Turbo Overkill
  • Venba
  • Void Stranger

COCOON – що потрібно знати про гру

  • Це нова інді-головоломка від колишнього провідного геймдизайнера студії Playdead, відомої за Limbo і INSIDE.
  • Ви граєте за безіменну істоту, схожу на людину-метелика, яка буквально народжується в пустельному світі з кокона. "Це подорож світами всередині інших світів. Опановуйте механіку стрибків між світами, розв'язуйте дотепні головоломки і розгадуйте космічну таємницю", – говориться в описі гри.
  • COCOON доступна на ПК та всіх сучасних консолях, включаючи PS4 та Xbox One. Наразі на гру діє знижка в 20% – в Steam її можна купити за 367 грн.

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