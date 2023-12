Прямо зараз на гру діє 20% знижка на всіх платформах.

Ігрові журналісти по всьому світу підводять підсумки року. Своїм списком найкращих ігор 2023 року поділився один з найбільших західних порталів – Eurogamer. Цікаво, що перше місце віддали не Baldur's Gate III або Zelda, а інді-тайтлу Cocoon від творця Limbo і Inside.

Найкраща гра року 2023, на думку геймерів, – Baldur's Gate 3 – розмітився на другій сходинці. Трійку замкнув ще один нішевий проєкт Rytmos – це головоломка, в якій гравці подорожують по планетах і створюють музику, проходячи лабіринти.

Четверте місце віддали The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, а п'ятірку замкнула Mediterraneo Inferno – візуальна новела, за сюжетом якої герої возз'єднуються одне з один після двох років в ізоляції через пандемію. На 10-му місці розташувався Alan Wake 2.

Топ-50 найкращих ігор 2023 року за версією Eurogamer

Cocoon Baldur's Gate 3 Rytmos The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Mediterraneo Inferno Pikmin 4 The Banished Vault A Space for the Unbound Shadow Gambit: The Cursed Crew Alan Wake 2

Решта 40 тайтлів – без конкретного місця:

Against the Storm

A Highland Song

Akka Arrh

Amarantus

Amnesia: The Bunker

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Bahnsen Knights

Birth

Bomb Rush Cyberfunk

Chants of Sennaar

Cobalt Core

Dave the Diver

El Paso, Elsewhere

Final Fantasy 16

Finity.

Football Manager 2024

Goodbye Volcano High

Hi-Fi Rush

Honkai: Star Rail

Humanity

Jusant

Marvel's Spider-Man 2

Moonring

Remnant 2

Resident Evil 4 Remake

Roto Force

Saltsea Chronicles

Sea of Stars

Sludge Life 2

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

Super Mario RPG

Synapse

Tchia

Terra Nil

The Cosmic Wheel Sisterhood

Thirsty Suitors

Turbo Overkill

Venba

Void Stranger

COCOON – що потрібно знати про гру

Це нова інді-головоломка від колишнього провідного геймдизайнера студії Playdead, відомої за Limbo і INSIDE.

Ви граєте за безіменну істоту, схожу на людину-метелика, яка буквально народжується в пустельному світі з кокона. "Це подорож світами всередині інших світів. Опановуйте механіку стрибків між світами, розв'язуйте дотепні головоломки і розгадуйте космічну таємницю", – говориться в описі гри.

COCOON доступна на ПК та всіх сучасних консолях, включаючи PS4 та Xbox One. Наразі на гру діє знижка в 20% – в Steam її можна купити за 367 грн.

