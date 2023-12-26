Ігрові журналісти по всьому світу підводять підсумки року. Своїм списком найкращих ігор 2023 року поділився один з найбільших західних порталів – Eurogamer. Цікаво, що перше місце віддали не Baldur's Gate III або Zelda, а інді-тайтлу Cocoon від творця Limbo і Inside.
Найкраща гра року 2023, на думку геймерів, – Baldur's Gate 3 – розмітився на другій сходинці. Трійку замкнув ще один нішевий проєкт Rytmos – це головоломка, в якій гравці подорожують по планетах і створюють музику, проходячи лабіринти.
Четверте місце віддали The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, а п'ятірку замкнула Mediterraneo Inferno – візуальна новела, за сюжетом якої герої возз'єднуються одне з один після двох років в ізоляції через пандемію. На 10-му місці розташувався Alan Wake 2.
Топ-50 найкращих ігор 2023 року за версією Eurogamer
- Cocoon
- Baldur's Gate 3
- Rytmos
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Mediterraneo Inferno
- Pikmin 4
- The Banished Vault
- A Space for the Unbound
- Shadow Gambit: The Cursed Crew
- Alan Wake 2
Решта 40 тайтлів – без конкретного місця:
- Against the Storm
- A Highland Song
- Akka Arrh
- Amarantus
- Amnesia: The Bunker
- Armored Core 6: Fires of Rubicon
- Bahnsen Knights
- Birth
- Bomb Rush Cyberfunk
- Chants of Sennaar
- Cobalt Core
- Dave the Diver
- El Paso, Elsewhere
- Final Fantasy 16
- Finity.
- Football Manager 2024
- Goodbye Volcano High
- Hi-Fi Rush
- Honkai: Star Rail
- Humanity
- Jusant
- Marvel's Spider-Man 2
- Moonring
- Remnant 2
- Resident Evil 4 Remake
- Roto Force
- Saltsea Chronicles
- Sea of Stars
- Sludge Life 2
- Street Fighter 6
- Super Mario Bros. Wonder
- Super Mario RPG
- Synapse
- Tchia
- Terra Nil
- The Cosmic Wheel Sisterhood
- Thirsty Suitors
- Turbo Overkill
- Venba
- Void Stranger
COCOON – що потрібно знати про гру
- Це нова інді-головоломка від колишнього провідного геймдизайнера студії Playdead, відомої за Limbo і INSIDE.
- Ви граєте за безіменну істоту, схожу на людину-метелика, яка буквально народжується в пустельному світі з кокона. "Це подорож світами всередині інших світів. Опановуйте механіку стрибків між світами, розв'язуйте дотепні головоломки і розгадуйте космічну таємницю", – говориться в описі гри.
- COCOON доступна на ПК та всіх сучасних консолях, включаючи PS4 та Xbox One. Наразі на гру діє знижка в 20% – в Steam її можна купити за 367 грн.