Геймплейно Hellblade 2 може сподобатися не всім, однак візуальна складова екшену отримала найбільш схвальні відгуки.

Днями відбувся реліз Senua's Saga: Hellblade 2, сиквела похмурого трилера в сетинґу скандинавської міфології. На OpenCritic накопичилося вже понад сотню оглядів із середнім рейтингом 81%. Критики хвалять візуальну складову, сюжет і атмосферу, а головним мінусом називають сам геймплей і бойову систему.

Технічні експерти з Digital Foundry не посоромилися назвати проєкт студії Ninja Theory однією з найбільш технічно досконалих ігор у плані графіки і "визначальним моментом в еволюції ігрової графіки".

За словами експертів, геймплейно Hellblade 2 може сподобатися не всім, але її однаково варто спробувати заради унікального і захопливого кінематографічного досвіду. Гра повною мірою використовує потенціал рушія Unreal Engine 5 у зв'язці з Lumen, Nanite, Virtual Shadow Maps та іншими передовими технологіями, реалізованими в їхній найкращій формі.

[Це не перша відеогра, що використовує ці можливості, але це, мабуть, найкращий приклад, який ми бачили досі. Звісно, за все доводиться платити FPS: Hellblade 2 обмежена 30 кадрами на секунду на Xbox, але ці 30 кадрів працюють без затримок – заявляють експерти.

Окремо в Digital Foundry назвали Hellblade 2 "шедевром аудіовізуального дизайну". Звук – це фундаментальний елемент ігрового процесу: уміле використання бінаурального звуку в грі створює моторошну й захопливу атмосферу. Голоси, які Сенуа, головна героїня, чує у своїй голові, сприймаються так, наче їх прошепотіли просто у ваші вуха.

Senua's Saga Hellblade 2 доступна на ПК, Xbox Series і Xbox/PC Game Pass. В українських геймерів є додаткова мотивація випробувати гру – вона отримала офіційну українську локалізацію.

Якщо ви пропустили травневі релізи, УНІАН склав топ найцікавіших ігор для ПК і консолей цього місяця. Крім сиквела, Hellblade, вийшла оновлена версія інді-класики, а один із найкращих ексклюзивів PlayStation нарешті заглянув на ПК.

Вас також можуть зацікавити новини: