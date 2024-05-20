Пригода в сеттингу скандинавських міфів вийде через сім років після першої частини.

Xbox і Ninja Theory випустили релізний трейлер Senua's Saga: Hellblade 2 – продовження похмурого трилера в сетингу скандинавської міфології. Гра виходить вже завтра, 21 травня, на ПК і Xbox Series і буде доступною в Xbox Game Pass з першого дня.

У ролику можна побачити низку моторошних сцен і прекрасних пейзажів з Hellblade 2. Як музичну композицію розробники використали пісню "Animal Soul" норвезької співачки Aurora.

У сиквелі відзначеної нагородами гри Hellblade: Senua’s Sacrifice Сенуа знову вирушає у сувору подорож на виживання крізь міфи й жахіття Ісландії епохи вікінгів. Прагнучи врятувати тих, кого занапастила безжальна тиранія, Сенуа вступає у двобій із темрявою всередині та ззовні – з опису гри.

Попри те, що Hellblade 2 є одним із головних ексклюзивів поточного покоління Xbox, а в 2019-му, коли Microsoft активно рекламувала "найпотужнішу консоль у світі", саме трейлер гри демонстрував усю міць Series X, сиквел не отримав узагалі жодного просування з боку видавця, звернули увагу ЗМІ.

Багато хто підозрює, що на тлі цього гра покаже слабкі продажі. Інші побоюються, що після закриття Tango Gameworks і Arkane Austin творці Hellblade стануть наступними. У мережі також вважають, що заздалегідь провальні, на думку Microsoft, проєкти отримують мінімум реклами – нещодавно щось схоже трапилося з Redfall.

Нагадаємо, оригінальна Hellblade вийшла 2017 року, отримала багато нагород і хороші відгуки від критиків і гравців. Це був сміливий, дуже оригінальний погляд на нордичну міфологію і боротьбу дівчини-протагоністки зі своїми внутрішніми демонами. Самі автори називали її "незалежною ААА-грою" і пишалися тим, як змогли випустити настільки вражаючий реліз за обмеженого бюджету.

Якщо ви пропустили травневі релізи, УНІАН склав топ найцікавіших ігор для ПК і консолей цього місяця. Окрім продовження Hellblade, з'явилася оновлена версія інді-класики, а один із найкращих ексклюзивів PlayStation нарешті заглянув на ПК.

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