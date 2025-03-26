Вся команда Game Informer снова в строю.

Game Informer - найстаріший ігровий журнал США, який виходив з 1991 року і впродовж десятиліть був головним джерелом новин та рецензій для геймерів. Однак у 2024 році журнал закрився, коли його колишній власник GameStop звільнив усю редакцію.

Тепер Game Informer повертається. Головний редактор Метт Міллер повідомив, що вся команда знову зібралася, а сайт і архів статей відновлено. Журнал також знову виходитиме в друкованому форматі, але дати відновлення випуску поки не оголошені.

За відродженням стоїть студія Gunzilla Games, заснована режисером Нілом Бломкампом ("Район № 9", "Робот на ім'я Чаппі"), колишнім керівником Warface Алексом Цоллею і фінтех-підприємцем Владом Корольовим.

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Незважаючи на зміну власника, Game Informer обіцяє зберегти редакційну незалежність. Міллер зазначив, що команда Gunzilla підтримала їхнє бажання працювати без тиску ззовні.

Раніше ми розповідали, що колишній очільник Blizzard Боббі Котік подав до суду на ігрових журналістів із Kotaku та Gizmodo за наклеп. Нібито Kotaku та Gizmodo у своїх статтях про дискримінацію в Blizzard згадували випадки, спростовані в розслідуванні Міністерства юстиції США.

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