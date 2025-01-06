У самого блогера від хвороби помер батько.

Один із найбільших у світі стримерів і кіберспортсмен із Counter-Strike та Valorant Майкл Shroud Гржезік анонсував благодійний стрім-марафон, на якому він і його друзі донатитимуть у фонд із дослідження раку за кожен фраг у Valorant.

На своїй сторінці X (колишній Twitter) Shroud розповів, що торік через рак він втратив батька, тому він хоче допомогти людям, які перебувають у схожій ситуації.

Марафон триватиме весь січень, за кожен фраг у грі Майкл і його тіммейти відправлятимуть по одному долару в дитячий дослідницький центр Святого Юди в Мемфісі. Також 100% доходу з платних підписок і донатів на стримах підуть туди ж:

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"Сподіваюся, ви приєднаєтеся до мене в січні, щоб допомогти зібрати гроші на велику справу в найбільш геймерській манері."

Анонс Майкл завершив зворушливим моментом зі свого старого стріму, де його батько зайшов до нього в кімнату і подякував усім глядачам за підтримку сина.

Раніше ми розповідали, що стример Crayator зміг пройти Red Dead Redemption 2 без смертей. Загалом це в нього зайняло 55 годин і 3 спроби.

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