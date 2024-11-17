Загалом же стример завершив гру з третьої спроби.

Стример під ніком Crayator зміг пройти Red Dead Redemption 2 без смертей, це зайняло у нього 55 годин реального часу

Зрозуміло, це вийшло не з першої спроби, всього було три проходження. Перша смерть сталася на 10-й годині проходження, головний герой вдарився головою об вагон поїзда, що рухався. Друга спроба закінчилася смертю від лап ведмедя в заскриптованій сцені приблизно через півтори години після початку нової гри. Фінальне проходження зайняло у стримера трохи менше 30 годин, що вражаючий результат.

Але стримеру не вистачило 55 годин, щоб повністю насолодитися грою, і Crayator розпочав ще одне проходження Red Dead Redemption 2, тепер зі ще більш жорстокою метою: пройти гру на 100%. Щоправда умова "без смертей" не збереглася.

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Раніше цей же стример намагався пройти GTA 5 без смертей, але не вийшло. Crayator здався після восьмої спроби.

Нагадаємо, що датамайнери змогли дізнатися, що Rockstar використала текстуру з GTA: Definitive Edition у GTA 6. Табличка з написом: "Ми не приймаємо готівку, яка зберігалася в спідній білизні" кочує з частини в частину.

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