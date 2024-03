Вартові будуть змушені встати на захист Останнього міста, яке атакує Чорний флот.

Компанія Bungie анонсувала, що запуск Destiny 2: Into the Light відбудеться 9-го квітня разом з оновленням 7.3.6.

Як зазначає GamingBolt, це гарантує не тільки свіжий контент та покращення перед виходом The Final Shape, а й оновлення якості життя та налаштування пісочниці.

Компанія анонсувала три прямі трансляції 19, 26 березня та 2 квітня. Як передбачається, на них розробники нададуть детальну інформацію та практичний попередній перегляд різних аспектів оновлення.

Якщо орієнтуватись на останні рекламні ілюстрації, то пірамідні кораблі Чорного флоту атакують Останнє місто і змусять Вартових його захищати. Точні подробиці можна буде дізнатись вже у наступні тижні..

Як відомо, Destiny 2 доступна для гри на Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 та PC.

Завершення саги про Світло і Темряву, яка досі лежить в основі всього всесвіту Destiny мала вийти в лютому 2024 року, але після низки звільнень у компанії, реліз перенесли на 4 червня. Це змусило Bungie продовжити Сезон бажань на колосальні шість місяців та створити цілу серію безкоштовних оновлень вмісту, зміни пісочниці та якості життя.

Як повідомлялось, Sony купила знаменитих розробників Halo і Destiny за $3,6 мільярда. З тих пір Bungie користувались незалежністю, однак скандал зі звільненням та падіння доходів можуть покласти цьому край. Тому майбутнє оновлення Destiny 2: Into the Light, яке прокладе дорогу для The Final Shape стане вирішальним у питанні автономності студії.

