Alan Wake 2, прямий сиквел містичного трилера від Remedy, вже доступний на ПК, PS5 і Xbox Series X|S.

Фахівці Digital Foundry, які відомі детальними оглядами графіки і технологій в сучасних іграх, випустили технічний огляд Alan Wake 2 на ПК. На думку більшості критиків, шанувальники оригінальної гри не дарма чекали сиквелу 13 років.

У великому огляді на YouTube експерти назвали хоррор-екшен найкрасивішою грою поточного покоління на сьогодні. Навіть на середніх налаштуваннях графіки Alan Wake 2 перевершує більшість випущених ігор.

Великої похвали нагородилось освітлення, яке дуже вражає навіть без включеного трасування променів. А активне використання сіткових шейдерів дозволило істотно поліпшити якість геометрії.

Частково високі системні вимоги виправдані саме ними – нагадаємо, навіть в мінімальній конфігурації вказано RTX 2060 і Radeon RX 6600. Все, що нижче, просто не справляється з цією графічною опцією. З її допомогою геометрія об'єктів сильно зросла в якості. Втім, застарілі відеокарти все одно можуть працювати з цією грою, але якість графіки і продуктивність буде гірше.

Підсумовуючи, експерти наголосили, що хоч вимоги у гри дуже серйозні, вона чудово оптимізована, щоб з нею могли ознайомитися якомога більше гравців. Хоча власники сучасних відеокарт і процесорів "вичавлять" з неї максимум.

Alan Wake 2 – що потрібно знати перед грою

У грі реалізовані два протагоністи – письменник Алан Уейк, який намагається вибратися з потойбічного світу, і поліцейський агент Сага Андерсон. Їх сюжетні лінії постійно перетинаються, створюючи цілісну історію.

За словами розробників, Alan Wake 2 – "це пряме продовження, але створене як окрема гра". Таким чином, новачки можуть насолодитися грою, навіть не граючи в першу частину, яка вийшла ще 13 років тому.

Додатковим стимулом для українських гравців є те, що гра отримала офіційну українську локалізацію. Вона присутня у формі субтитрів і інтерфейсу.

Гра вже доступна на ПК (Epic Games Store), PS5 і Xbox Series X|S. У 2024-му році до неї випустять два доповнення.

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