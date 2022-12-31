У списку вистачає несподіваних проектів.

Рік наближається до кінця, тому провідні видання діляться своїми рейтингами кращих ігор. Нещодавно експерти з Digital Foundry опублікували свій список проектів, які виділилися завдяки чудовій графіці. А зараз свій ТОП опублікував портал Bloomberg, і в ньому вистачає несподіванок.

Співробітники видання не стали розподіляти ігри за позиціями. Вони просто опублікували десятку найбільш гідних, на їхню думку, проектів. У ній знайшлося місце для відомих блокбастерів. До таких належать Elden Ring і God of War Ragnarök, які боролися за першість у більшості рейтингів.

З відомих ігор в ТОП також потрапила The Quarry. Це інтерактивне кіно про пригоди підлітків у літньому таборі. А ось далі йдуть невеликі проекти і інді-творіння. Тут з більш-менш відомого можна відзначити квест Return to Monkey Island, стратегію Triangle Strategy і ремейк Live a Live. Решта творінь з рейтингу не факт що відомі навіть пропаленим геймерам.

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Найкращі ігри 2022 року, за версією Bloomberg

Elden Ring;

God of War Ragnarök;

The Case of the Golden Idol;

Tactics Ogre Reborn;

Triangle Strategy;

Return to Monkey Island;

The Legend of Heroes: Trails from Zero;

The Quarry;

Live A Live;

Chained Echoes.

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