Рік наближається до кінця, тому провідні видання діляться своїми рейтингами кращих ігор. Нещодавно експерти з Digital Foundry опублікували свій список проектів, які виділилися завдяки чудовій графіці. А зараз свій ТОП опублікував портал Bloomberg, і в ньому вистачає несподіванок.
Співробітники видання не стали розподіляти ігри за позиціями. Вони просто опублікували десятку найбільш гідних, на їхню думку, проектів. У ній знайшлося місце для відомих блокбастерів. До таких належать Elden Ring і God of War Ragnarök, які боролися за першість у більшості рейтингів.
З відомих ігор в ТОП також потрапила The Quarry. Це інтерактивне кіно про пригоди підлітків у літньому таборі. А ось далі йдуть невеликі проекти і інді-творіння. Тут з більш-менш відомого можна відзначити квест Return to Monkey Island, стратегію Triangle Strategy і ремейк Live a Live. Решта творінь з рейтингу не факт що відомі навіть пропаленим геймерам.
Найкращі ігри 2022 року, за версією Bloomberg
- Elden Ring;
- God of War Ragnarök;
- The Case of the Golden Idol;
- Tactics Ogre Reborn;
- Triangle Strategy;
- Return to Monkey Island;
- The Legend of Heroes: Trails from Zero;
- The Quarry;
- Live A Live;
- Chained Echoes.