У шутера є полярні рецензії.

Сьогодні, 20 червня, відбувся реліз тактичного шутера Aliens: Dark Descent від студії Tindalos Interactive і видавництва Focus Entertainment. Разом з цим з'явилися оцінки гри від західної преси.

На Metacritic (ПК-версія) проєкт має 72 бали після 16 рецензій. Оглядів на інших платформах недостатньо для отримання середньозваженої оцінки. Матеріали преси вийшли полярними: одним виданням шутер дуже сподобався, а інші висловилися стримано або взагалі розгромили гру.

Найбільшої похвали удостоїли тактичний геймплей, антураж, атмосферу всесвіту "Чужих", яку Tindalos ретельно відтворила в Aliens: Dark Descent і графіку. А ось одноманітність у завданнях і погане технічне виконання засмутили журналістів. У Steam користувачі були прихильнішими: на момент написання матеріалу гра має в магазині рейтинг 89% після 256 відгуків.

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Витяги з оглядів окремих видань

God is a Geek (9 з 10): "Aliens: Dark Descent — один з найбільш захоплюючих і вражаючих тактичних шутерів, в які я грав, і гідний наступник шедевра Джеймса Кемерона".

GamesRadar + (3,5 з 5): "Aliens: Dark Descent — це свіжий і веселий погляд на серію, з відмінними тактичними діями, доповненими унікальними концепціями, такими як управління стресом. На жаль, сценарій і персонажі не представляють нічого пам'ятного, а битви з босами можуть сильно збити темп і напругу".

TheGamer (1,5 з 5): "Dark Descent — це звичайний клон XCOM з короткими моментами захоплюючої стратегії з головоломками. Жах використовується недостатньо і здається абсолютно недоречним, оскільки він штовхає вас все далі і далі в бій. Музика б'є адреналіном і явно призначена для доповнення перестрілок, солдати кричать "вперед команда" при кожному вашому русі, а ксеноморфів легше знищити, ніж уникнути. Ніщо в Dark Descent не хоче, щоб ви боялися, але все в "Чужих" хоче. Додайте до цього коктейль із проблем з продуктивністю та слабких механік, і ви отримаєте ще один невтішний запис у каталозі ігор про Чужих".

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