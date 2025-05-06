Реліз заплановано на серпень.

Через три роки після перших чуток Gears of War отримала анонс ремастера. Оновлена версія оригінальної гри під назвою Gears of War: Reloaded вийде 26 серпня.

Обіцяють 4K, до 120 FPS, перероблені текстури та освітлення, прокачані тіні та віддзеркалення і жодних завантажень у кампанії. Студія The Coalition заявляє, що в Reloaded кожна деталь налаштована так, щоб перенести оригінал у сучасний вигляд із чіткістю, плавністю і зануренням, які відповідають потужності сучасного заліза.

Ціна питання - 40 доларів. Але якщо ви колись купили Gears of War: Ultimate Edition у Microsoft Store на ПК, вам пощастило: апгрейд до Reloaded буде безкоштовним. Щоправда, є один нюанс: отримати Ultimate Edition потрібно було до полудня 5 травня. Тобто, умовно кажучи, якщо ви не встигли купити її буквально кілька годин тому - безкоштовного ремастера вам не бачити.

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