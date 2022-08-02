Cyberpunk: Edgerunners вийде у вересні поточного року.

Студія Trigger в партнерстві з CD Projekt RED і Netflix випустила перший повноцінний трейлер Cyberpunk: Edgerunners — анімаційного серіалу у всесвіті Cyberpunk 2077. У ньому показали кілька сюжетних моментів з бойовими сценами.

Ролик починається з бійки накачаного чоловіка проти поліції або найманців корпорації. У битві він активно використовує механічні імпланти, щоб ухилятися від куль.

Далі в трейлері показують академію "Арасаки" — найбільшої компанії в світі Cyberpunk 2077. Мабуть, сюжет буде якось пов'язаний з цим навчальним закладом.

Після цього глядачами демонструють центральних персонажів з їх особливостями і навичками. Наприклад, Ківі — досвідчений нетраннер, а Девід вміє швидко переміщатися і володіє акробатичними здібностями. У ролику також миготять противники головних героїв: співробітники корпорацій і члени банд.

Cyberpunk: Edgerunners — що відомо про аніме

Виробництвом займається команда Trigger, яка відома за стрічками Kill la Kill, Darling in The Franxx, Little Witch Academia. Вона також створила один з епізодів Star Wars: Visions.

Режисером картини виступить Хіроюкі Імаїсі (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare), за дизайн персонажів відповідає Йо Йосінарі (Panty & Stocking with Garterbelt, Little Witch Academia), а саундтрек доручили легендарному Акірі Ямаоці (Silent Hill, Castlevania: Symphony of the Night).

Cyberpunk: Edgerunners вийде у вересні 2022 року на Netflix, точна дата релізу поки не повідомляється.

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