Щомісячну плату за підписку піднімати на поки не будуть.

У травні цього року стрімінгова платформа Netflix почала пошук керівника відеоігрового напрямку. Сьогодні стало відомо, що цю посаду зайняв Майк Верду, який очолював раніше мобільний підрозділ видавництва Electronic Arts, а також був головою VR-напрямку у Facebook.

Про це з посиланням на свої джерела в компанії повідомляє Bloomberg.

Читайте такожОселя нудьги і повторів. Огляд анімаційного серіалу Resident Evil від Netflix

У планах Netflix пропонувати користувачам свого онлайн-кінотеатру ігри поряд з фільмами і серіалами. Реалізувати це мають протягом наступного року. Наразі стрімінговий сервіс не планує підвищувати плату за підписку, в яку увійдуть й відеоігри. Однак до офіційного анонсу все може змінитися.

Нагадаємо, що Netflix вже давно зацікавився ігровою індустрією. На стрімінговій платформі вийшло кілька серіалів за мотивами Dota, Dragon's Dogma, Resident Evil та інших ігор. Також раніше виходили ігри за такими шоу Netflix, як "Паперовий будинок" та "Дивні дива".

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов