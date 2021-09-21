Зіграти в Eden Unearthed можуть всі власники шоломів Oculus Quest.

Стрімінговий сервіс Netflix випустив свою першу гру – це проект для віртуальної реальності під назвою Eden Unearthed. Тайтл створений за мотивами анімаційного серіалу Eden, і доступний безкоштовно в App Lab всім власникам VR-шоломів Oculus Quest та Oculus Quest 2.

Дії Eden Unearthed розгортаються в недалекому майбутньому, де люди вимерли, а планету заселили роботи. Гравець бере на себе роль одного з таких роботів. Тут можна досліджувати світ на мотоциклі (який потрібно заправляти яблуками) і змагатися з іншими користувачами.

Варто відзначити, що датою релізу гри в App Lab значиться 20 квітня 2021 року. Скоріш за все, тоді білд ігри додали в магазин для закритого тестування.

Нагадаємо, що раніше компанія Netflix призначила на посаду керівника відеоігрового напрямку Майка Верду, який очолював раніше мобільний підрозділ видавництва Electronic Arts, а також курирував VR-напрямком в Facebook.

Стрімінговий сервіс вже випускав невеликі ігри. Одними з таких були тайтли за мотивами серіалу "Дивні дива" – Stranger Things: 1984 та Stranger Things 3.

Автор: Сергій Коршунов