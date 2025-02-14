Шоу не буде пов'язане з нещодавнім фільмом "Підземелля і дракони: Честь злодіїв".

Netflix розпочав роботу над лайв-екшен серіалом у всесвіті Dungeons & Dragons, зробивши ставку на культовий сетинґ Forgotten Realms, у якому, наприклад, відбуваються ігри серій Baldur's Gate і Neverwinter Nights.

За інформацією видання Deadline, продюсером проекту виступає Шон Леві, який працював над "Дивними дивами", а сценаристом і шоураннером - Дрю Кревелло, відомий за телесеріалом від Apple WeCrashed з Джаредом Лето та Енн Гетвей у головних ролях. За виробництво відповідає Hasbro Entertainment.

Спочатку розробкою займалася студія Paramount+, яка навіть замовила повний сезон, але пізніше відмовилася від проекту через зміну стратегії. Тепер Netflix запускає The Forgotten Realms з нуля, і шоу ніяк не пов'язане з фільмом "Підземелля і дракони: Честь злодіїв" 2023 року і пропонує новий погляд на легендарний всесвіт.

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Раніше ми розповідали, що за всесвітом карткової гри Magic: The Gathering знімуть фільм. Виробництвом займається Legendary Entertainment, яка працювала над "Сонік у кіно".

Крім того, нещодавно колишній очільник Blizzard Боббі Котік заявив, що екранізація Warcraft - один із найгірших фільмів, що він бачив.

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