Він відібрав перемогу на аукціоні у групи ентузіастів з вивчення всесвіту Сувоїв.

Нещодавній аукціон від Bethesda, де фанати могли викупити право створити персонажа в The Elder Scrolls 6, викликав неабиякий ажіотаж. У підсумку ставка зупинилася на 85 тисячах доларів, але переможцем виявився невідомий користувач.

Головним фаворитом аукціону вважалося співтовариство Unofficial Elder Scrolls Pages (UESP), яке вивчає всесвіт Сувоїв з 1995 року. UESP звернулися до переможця з проханням зв'язатися з ними і розповісти про свої плани:

"Аукціон закінчився на позначці $85 450. Ми з The Imperial Library і групою контент-креаторів TES довго трималися в боротьбі. Якщо ви перемогли, будь ласка, зв'яжіться з нами, нам цікаво дізнатися ваші плани".

UESP планували увічнити пам'ять фанатки Лоранни Пайрел, активної учасниці спільноти та авторки рольових форумних ігор за всесвітом TES. Однак тепер їм доведеться шукати інші способи вшанувати її внесок.

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На аукціоні також засвітився популярний YouTube-блогер The Spiffing Brit, який хотів додати в гру персонажа з ім'ям Ріану Ківз. Однак, за його словами, сайт аукціону впав у найвідповідальніший момент, і він не зміг перебити ставку.

Раніше ми розповідали, що в мережу потрапила хороша порція чуток про TES 6. За інформацією інсайдерів, перший показ гри може відбутися вже цього літа.

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