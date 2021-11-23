Для вихованців був створений спеціальний рівень з декількома поблажками.

Нейроінженер Віктор Тот зумів навчити трьох щурів грати в легендарний шутер Doom II. Він спроектував для піддослідних тварин спеціальний рівень і винагороджував їх за успішні дії.

Про свій експеримент фахівець розповів у статті на сайті Medium. Віктор Тот створив спеціальну кулю, по якій рухалися щури. Датчики на ній зчитували дії годуванців і трансформували їх в ігрові команди. Якщо щури все робили правильно, то отримували винагороду у вигляді солодкої води. Вона текла по двох трубочках прямо до мордочок щурів. Подивитися, як саме виглядає весь механізм, можна в ролику нижче.

Віктор Тот спроектував для щурів окремий рівень з лінійним коридором і декількома ворогами, у яких відібрали можливість атакувати. Проходження звичайних локацій з Doom II — це нездійсненне завдання для маленьких годуванців.

Інші подробиці експерименту

Щури отримували винагороду за рух у правильному напрямку і вбивства демонів.

Віктор Тот назвав їх на честь трьох провідних розробників Doom — Джона Ромеро, Джона Кармака і Тома Холла.

Кожен з щурів відзначився унікальними звичками. Наприклад, Ромеро постійно рвався вперед, а Том показав найкращу успішність.

Автор: Назар Степорук