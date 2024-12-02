Таким же чином спідраннер пройшов GTA: San Andreas.

Спідраннерське ком'юніті не перестає дивувати. Спідраннер пройшов NFS: Most Wanted і GTA: San Andreas від першої особи і з фізикою рухів з Half-Life.

Моддер під ніком Zolika зробив модифікацію, яка переносить в ігри фізику з Half-Life, зараз мод працює в Most Wanted і San Andreas. Особливо кумедно, що в NFS мод ще й замінює модельку машини на Гордона Фрімена з монтуванням у руках.

Спідраннер Jeepy, який якраз спеціалізується на швидкісному проходженні серії ігор Valve, вирішив спробувати свої сили з цим модом.

Варто зазначити, що разом із перенесенням фізики з Half-Life, так само перенеслися і всі баги, які активно використовуються спідраннерами. Основний аб'юз у спідранах HL - розприжка. Завдяки особливому стилю пересування, герой може розвивати величезну швидкість, буквально злітаючи в небо.

Так, у Need For Speed Jeepy міг досягати величезної швидкості в 1000 км/год, наприклад, у перших перегонах у грі він фінішував за 20 секунд. При цьому смішно слухати заскриптовані переговори по радіо, мовляв, із машиною гравця щось не так, адже за сюжетом головний герой має програти цей заїзд.

Jeepy заспідранив Most Wanted за 4 години 50 хвилин 8 секунд. Світовий рекорд (без модів) становить трохи більше, ніж 3 години.

Не менш цікавий спідран і в GTA: San Andreas. Мало того, що тепер вона грається від першої особи, Карл Джонсон тепер ще й зброю тримає прямо як Гордон Фрімен.

Jeepy так само використовував розприжку з Half-Life. Цікаво, що в Grand Theft Auto з цим модом навіть машини викрадати необов'язково, спідраннер увесь час пересувався на своїх двох, і навіть у місіях, за можливості, спішувався.

Спідран San Andreas зайняв у Jeepy 5 годин 5 хвилин 21 секунду, що досить далеко від світового рекорду, який зараз становить 3 години.

Раніше ми розповідали, що Rockstar може показати другий трейлер GTA 6 вже найближчим часом.

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