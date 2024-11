Автомобіль показали на честь 30-річчя гоночної франшизи. Перша гра серії з'явилася ще в 1994 році.

Навряд чи хтось стане сперечатися з тим, що BMW M3 GTR з Need for Speed: Most Wanted з його відмітними синіми смугами, білим кузовом і аеродинамічним обвісом є одним із найбільш упізнаваних автомобілів в історії відеоігор. На честь 30-річчя гоночної франшизи, команда SpeedHunters у партнерстві з BMW відтворила точну копію спорткара, повідомляє автожурнал The Drive.

За основу взяли машину пілота команди BMW Motorsport Йорга Мюллера, на якій він виграв чемпіонат ALMS 2001 року, і оформили в точності як у грі 2005 року випуску.

Якби вам довелося вибрати лише один транспортний засіб, який ідеально описує Need for Speed - незалежно від його вартості, рідкісності та віку - яка модель спадає вам на думку і чому це BMW M3 GTR з Most Wanted 2005 року...? – сказав старший креативний директор Need for Speed Джон Стенлі.

Втім, купити такого красеня не можна – до січня 2025 року спорткар буде виставлено в мюнхенському музеї BMW Welt.

Остання гра серії Need for Speed з підзаголовком Unbound вийшла 2022 року. Проєкт отримав змішані відгуки: багато хто з гравців залишився незадоволеним візуальною стилістикою і саундтреком. А ось самі перегонові змагання в грі називають "найкращими з часом NFS 2015".

Якщо ви вирішите придбати Need for Speed Unbound, зараз це можна зробити зі знижкою в 93% за 188 грн у рамках осіннього розпродажу Steam.

