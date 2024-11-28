BMW відтворила культовий M3 GTR з Need for Speed: Most Wanted / фото EA

Навряд чи хтось стане сперечатися з тим, що BMW M3 GTR з Need for Speed: Most Wanted з його відмітними синіми смугами, білим кузовом і аеродинамічним обвісом є одним із найбільш упізнаваних автомобілів в історії відеоігор. На честь 30-річчя гоночної франшизи, команда SpeedHunters у партнерстві з BMW відтворила точну копію спорткара, повідомляє автожурнал The Drive.

За основу взяли машину пілота команди BMW Motorsport Йорга Мюллера, на якій він виграв чемпіонат ALMS 2001 року, і оформили в точності як у грі 2005 року випуску.

Якби вам довелося вибрати лише один транспортний засіб, який ідеально описує Need for Speed - незалежно від його вартості, рідкісності та віку - яка модель спадає вам на думку і чому це BMW M3 GTR з Most Wanted 2005 року...? – сказав старший креативний директор Need for Speed Джон Стенлі.

Втім, купити такого красеня не можна – до січня 2025 року спорткар буде виставлено в мюнхенському музеї BMW Welt.

Фото BMW M3 GTR 28 листопада 2024
Фото BMW M3 GTR 28 листопада 2024
Фото BMW M3 GTR 28 листопада 2024
Фото BMW M3 GTR 28 листопада 2024
Фото BMW M3 GTR 28 листопада 2024

Остання гра серії Need for Speed з підзаголовком Unbound вийшла 2022 року. Проєкт отримав змішані відгуки: багато хто з гравців залишився незадоволеним візуальною стилістикою і саундтреком. А ось самі перегонові змагання в грі називають "найкращими з часом NFS 2015".

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