Раптово: ніхто не купив колекційне видання Dying Light за 386 тисяч доларів

Techland колись влаштувала одну з найгучніших PR-акцій в історії ігрової індустрії, запропонувавши колекційне видання Dying Light: My Apocalypse Edition за значні 386 тисяч доларів. Через роки сплив цікавий факт: ніхто так і не зважився його купити.
Про це розповіла PR-менеджер Techland Пауліна Дзедзяк у розмові з Insider Gaming. За її словами, видання спочатку замислювалося як маркетинговий хід, а не реальний товар: "Це була чудова робота із привернення уваги до гри! Але ніхто не купив її, ну і слава богу!".
До комплекту входили: чотири копії гри в стілбуках, два комплекти навушників Razer Tiamat, прилад нічного бачення, статуя зомбі в людський зріст, персональні уроки паркуру, поїздка до офісу Techland, зомбі-вечірка, а також справжній бункер для виживання, і ще кілька дорослих підгузків, зважаючи на все, для особливо нервових гравців.
На момент анонсу пропозиція викликала хвилю обговорень, але, як виявилося, нікого не зацікавила всерйоз. Можливо, позначилася явно завищена ціна (хто б міг подумати?), якщо підсумувати всі бонуси, то їхня вартість не перевищувала і 50 тисяч доларів.
Раніше ми розповідали, що Warhorse Stuidos виставила на аукціон колекційне видання Kingdom Come: Deliverance 2 з автографами основних розробників і акторів Індро і Яна Птачека.