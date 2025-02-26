Warhorse влаштувала аукціон, зараз такий лот оцінюють у 3 тисячі доларів.

Warhorse Studios проводить благодійний аукціон, на якому розігруються три колекційні видання Kingdom Come: Deliverance 2, підписані розробниками та головними акторами.

Колекційне видання саме по собі досить вражаюче: до комплекту входять фігурка Індро та його коня, "лист надії", емальовані значки, колекційні карти, тканинна мапа світу та золоте видання гри. Зазвичай його ціна становить близько 200 доларів, що не так вже й багато за мірками подібних наборів.

Однак версії, представлені на аукціоні, додатково підписані ключовими розробниками Warhorse Studios та акторами Томом МакКеєм (Індро) і Люком Дейлом (Ян Птачек), це значно підвищило їхню цінність. Зараз ставка на видання для Xbox досягла 710 доларів, версія для Playstation 5 коштує вже 1 тисячу доларів, а ПК-версія пішла далеко вперед зі значними 3 з половиною тисячами доларів.

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Усі виручені кошти підуть у чеську благодійну організацію Cesta Domů ("Дорога додому"), яка надає допомогу і підтримку невиліковно хворим людям.

Раніше ми розповідали, що історичний консультант Warhorse оцінила сюжет Kingdom Come: Deliverance 2 за шкалою реалізму на 1 з 10. Сюжет сиквела більше нагадує легенду або казку, ніж історичну хроніку.

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