Грою займаються розробники Blasphemous.

На The Game Awards 2024 анонсували нову частину олдової хардкорної серії Ninja Gaiden, яка отримала підзаголовок Ragebound.

Розробкою займається The Game Kitchen, відома за серією метроідваній Blasphemous. Творці підготували трейлер зі стильною анімацією і зовсім небагато реального геймплея гри.

Реліз Ninja Gaiden Ragebound заплановано на літо 2025 року. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Нагадаємо, що серію Ninja Gaiden було визнано однією з найскладніших ігор усіх часів і народів. На думку видання Game Rant, гра гідна стати в один список із Dark Souls, Cuphead і Sekiro Shadows Die Twice.

Трохи про серію Ninja Gaiden

Серія Ninja Gaiden вперше з'явилася 1988 року на аркадних автоматах, а потім здобула популярність завдяки адаптації для 8-бітної консолі NES. Вона прославилася своїм динамічним екшен-платформером, де гравець керує досвідченим ніндзя, що б'ється з безліччю супротивників і долає складні перешкоди. Стрімкі бої, акробатичні прийоми і фірмові стрибки по стінах стали візитною карткою геймплея.

Окремої згадки заслуговує висока складність ігор серії, що здобула їй репутацію одного з найбільш хардкорних проектів свого часу.

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