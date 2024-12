"Люди кажуть, що я занадто самовпевнений, але я не можу інакше, якщо моя гра має такий вигляд" - Юсуф Фарес.

Нещодавно відомий інсайдер повідомляв, що автор A Way Out та It Takes Two Юсуф Фарес привезе свою нову гру на The Game Awards 2024. Що ж, чутки підтвердив сам розробник.

Фарес опублікував відео, в якому проводить екскурсію офісом Hazelight Studios. У промо можна подивитися на робочий процес художників, фахівців із візуальних ефектів, саунд-дизайнерів, а також акторів захоплення рухів.

У ролику засвітилися акторки, які зіграли головних героїнь нової гри, яка, за чутками, має називатися Split Fiction. Персонажів звуть Зої та Мія, вони названі на честь дітей самого Фареса: "Вони іноді справжні скалки в дупі, але ви їх полюбите".

Після Фарес сам трохи пограв у неанонсований проєкт (на камеру нічого не потрапило, зрозуміло):

"Люди кажуть, що я занадто самовпевнений, але я не можу інакше, якщо моя гра має такий вигляд. Ви зрозумієте, що я маю на увазі, коли пограєте в неї."

Екскурсія закінчилася в кімнаті відпочинку, де Юсуфу зателефонував Джефф Кілі, його друг і беззмінний ведучий The Game Awards: "Че як, Джеффе, пора послати "Оскар"? Та я приколювався, звісно побачимося на The Game Awards. Ми покажемо неймовірний геймплей, обіцяю".

The Game Awards 2024 відбудеться в ніч із 12 на 13 грудня, початок о 2:30 за київським часом. Нещодавно Джефф Кілі опублікував "хайп-трейлер" івенту.

