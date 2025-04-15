Це перший такий прецедент на батьківщині консолі.

У Японії вперше засудили людину за продаж модифікованих Nintendo Switch, і хоча він уникнув в'язниці, справа увійшла в історію.

Японські ЗМІ повідомляють, що Фуміхіро Отобе, 58-річний мешканець міста Рюгасакі в префектурі Ібаракі, став першим у Японії, кого заарештували та засудили за розповсюдження зламаних консолей.

Суд префектури Коті визнав його винним у порушенні Закону про товарні знаки, призначивши два роки позбавлення волі з відтермінуванням на три роки і штраф у розмірі 500 тисяч єн (приблизно 145 тисяч гривень).

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За матеріалами справи, Отобе скуповував старі Switch, перепаював нутрощі, додаючи неліцензійні чіпи, і продавав ці "мод-версії" по 28 тисяч єн (7 тисяч гривень) за штуку. На кожну консоль він ставив 27 піратських ігор, включно з хітами Nintendo.

Під час затримання в січні він визнав провину і пояснив свої дії майже по-підлітковому: "Мені було цікаво, чи подумають люди, що я крутий, якщо я продаватиму модифіковані консолі".

Хоча випадки арештів за подібні дії відбувалися по всьому світу, це перший подібний судовий розгляд у самій Японії, на батьківщині Nintendo.

Раніше ми розповідали, що Nintendo виграла суд проти французького файлообмінника, через який поширювали піратські ігри. Тепер власники Dstorage повинні виплатити Nintendo майже 500 тисяч євро компенсації.

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