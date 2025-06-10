Спочатку екранізація мала вийти в березні 2027 року.

Nintendo перенесла прем'єру фільму за The Legend of Zelda на два місяці вперед, з березня на травень 2027 року.

Про це в соцмережах повідомив творець The Legend of Zelda Шигеру Міямото, пославшись на виробничі причини. За його словами, команді знадобиться трохи більше часу, щоб довести картину до потрібного рівня якості: "Ми змінили дату релізу на 7 травня 2027 року. Спасибі за терпіння".

Фільм буде знято з живими акторами і створюється зусиллями самої Nintendo і Arad Productions. У кріслі продюсерів - Міямото і Аві Арад, колишній креативний директор Marvel. Постановкою займеться Вес Болл, режисер трилогії "Той, хто біжить у лабіринті" і нового фільму "Царство планети мавп".

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Раніше ми розповідали, що зірка "Ейфорії" Гантер Шафер близька до отримання ролі Зельди в екранізації The Legend of Zelda. Це один із найпопулярніших фанатських кастингів.

Крім The Legend of Zelda, зараз ще й розробляється фільм за Elden Ring. Ми повідомляли, що режисер знайшов зірку на головну роль в екранізації культової гри. Раніше він знявся у військовій драмі "Під вогнем", яку ставив той самий Алекс Гарленд.

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