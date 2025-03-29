Картини знімають у Новій Зеландії.

Nintendo готується до зйомок фільму за The Legend of Zelda, і, схоже, у компанії далекосяжні плани. За інформацією Даніеля Ріхтмана, проєкт може вилитися в повноцінну трилогію.

Зйомки почнуться в Новій Зеландії в листопаді 2025 року і триватимуть до квітня 2026-го, а в кіно фільм вийде 26 березня 2027 року, про що Nintendo оголосила у своєму мобільному застосунку.

У центрі сюжету - молодий воїн Лінк, якому належить захистити Хайрул від Ганона, який прагне роздобути Тріфорс і абсолютну владу. На глядачів чекають битви з монстрами, небезпечні підземелля і пошук артефактів, здатних врятувати королівство.

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З чуток, Nintendo і Sony Pictures укладуть контракти з акторами відразу на три фільми, розраховані на шість років виробництва. Якщо плани втіляться в життя, Zelda стане третім великим кіновсесвітом Nintendo після "Детектива Пікачу" і "Маріо".

Проектом керує Сігеру Міямото, творець оригінальних ігор, разом із голлівудським продюсером Аві Арадом ("Веном", "Морбіус"), а режисером виступає Вес Болл, відомий за "Тим, хто біжить у лабіринті" і "Королівством планети мавп".

Крім фільму, Nintendo готується до релізу Nintendo Switch 2. Нещодавно аналітики зробили прогноз, скільки коштуватиме нова консоль.

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