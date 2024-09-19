Розробники Palword відповіли, що не розуміють, у чому їх звинувачують.

Nintendo подала позов на компанію Pocketpair, розробників нашумілої цього року Palworld. Ще на релізі гри, на початку 2024 року, в інтернеті жартували про "Покемонів із гарматами" через непристойну схожість звіряток у грі з істотами з франшизи Nintendo. Тоді японський техногігант заявив, що проведе власне розслідування, і ось, схоже, воно підійшло до кінця.

Nintendo подала позов до Токійського окружного суду. Претензія полягає в порушенні авторських і патентних прав. Позивач вимагає від Pocketpair закрити Palworld і виплатити Nintendo грошову компенсацію. Суму компенсації визначить суд.

Сама Pocketpair уже відреагувала на заяву у своїх соціальних мережах і повідомила, що готуватиметься до юридичних розглядів. Студія стверджує, що отримала запрошення до суду, але не розуміє, що вони порушили, адже в позові не прописані конкретні претензії.

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Учора проти нашої компанії було подано позов за порушення патентних прав. Ми отримали повідомлення про цей позов і почнемо відповідні юридичні розгляди та розслідування за фактом порушення патентних прав. Наразі нам невідомо, в порушенні яких саме патентів нас звинувачують, і ми не були повідомлені про такі подробиці. Дійсно шкода, що через цей судовий процес нам доведеться приділяти значний час питанням, не пов'язаним із розробкою ігор. Однак ми зробимо все можливе для наших фанатів і гарантуємо, що розробники інді-ігор не будуть обмежені або збентежені в реалізації своїх творчих ідей.

Судова історія зараз явно не на руку Pocketpair. Нещодавно з'явилися чутки, що Palworld портують на Playstation 5, зараз гра доступна тільки на ПК і Xbox Series. Анонс може відбутися на Tokyo Game Show, яка відбудеться з 26 по 29 вересня.

Трохи про Palworld:

Palworld - багатокористувацька екшн-гра з елементами виживання і пародійним сеттінгом. У відкритому світі гравцеві належить приручати істот Палів. За допомогою них можна битися, оснастивши звірів вогнепальною зброєю, ними можна харчуватися або відправити на роботу в шахти.

Реліз гри відбувся в січні 2024 року. За першу добу було продано понад 2 мільйони копій, а одночасний онлайн сягнув 2 мільйонів 100 тисяч осіб, це другий найбільший одночасний онлайн у грі в Steam за всю історію.

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