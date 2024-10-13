У ролику можна оцінити бойову систему гри і дослідження локацій.

Nintendo готує до випуску новий ексклюзив для Switch: Mario & Luigi: Brothership. У мережі з'явилися свіжі кадри геймплею, що розкривають деталі бойової системи та дослідницьких елементів гри.

У 15-хвилинному ролику, опублікованому компанією, Маріо і Луїджі досліджують локацію Merrygo Island, де їм на шляху трапляються різноманітні противники. Уся гра виконана в стилі класичних JRPG, це видно і з того, як персонажі бродять островом, і з бойової системи.

До речі про бойову систему: боївка відбувається в покроковому режимі. При виконанні прийому, гравцеві потрібно пройти простенький Quick Time Event, після чого запуститься досить довга, але гарна й ефектна анімація здатності.

Також ролику було показано і завдання, яке не спирається на бої. Продираючись крізь глушину загадкового лісу, брати знаходять Спіралію, зниклу торговку гелями для росту волосся. Дівчина просить вивести її назад у рідне місто, але з однією умовою: її не повинні торкатися жуки, яких у лісі повно. Маріо погоджується і саджає Спіралію собі на голову, тепер гравцеві потрібно провести персонажів через лісовий коридор так, щоб не зустрічатися з комахами, які повзають по землі. Якщо Маріо все ж вступить у контакт із жуками, то доведеться починати завдання заново.

Реліз Mario & Luigi: Brothership призначений на 7 листопада. Гра стане ексклюзивом для Nintendo Switch.

Нагадаємо, що нещодавно Nintendo анонсувала інтерактивний будильник із найвідомішими персонажами своїх ігор. Тепер фанати компанії можуть прокидатися разом з Маріо і Луїджі всього за 99.99$.

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