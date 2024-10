Офіційна ціна пристрою - 100 доларів.

Nintendo представила новий інтерактивний будильник Alarmo, який дасть змогу шанувальникам компанії прокидатися під звуки з улюблених ігор. Пристрій реагує на рухи користувача під час сну, відтворюючи додаткові ігрові мелодії.

Управління будильником здійснюється за допомогою жестів: його можна відкласти, просто змахнувши рукою, а для повного вимкнення достатньо встати з ліжка або натиснути кнопку. Крім того, Alarmo веде запис рухів користувача, надаючи дані про якість сну.

Продажі Alarmo у США і Канаді почнуться на початку 2025 року за рекомендованою ціною $99,99. Однак передплатники сервісу Nintendo Switch Online вже зараз можуть придбати пристрій через інтернет-магазин My Nintendo Store або в роздрібному магазині Nintendo New York. У Європі передплатники NSO зможуть купити Alarmo вже цього тижня.

Пристрій пропонує 35 звукових сцен з таких ігор, як Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 і Ring Fit Adventure. У майбутньому планується розширення асортименту звуків через безкоштовні оновлення.

Один із творців Alarmo, Тецуя Акама, висловив сподівання, що новий будильник встановить стандарт пробудження. Він зазначив: "Ми прагнемо зробити процес пробудження приємнішим і захопливішим, щоб користувачі могли починати день з посмішкою".

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що на Nintendo Switch вийде трилогія S.T.A.L.K.E.R. Бандл Legend of Zone стане доступний на портативній консолі вже 31 жовтня.

