До кінця березня цього року компанія планує продати ще 25 мільйонів гібридних приставок.

Nintendo відзвітувала за третій квартал поточного фінансового року. У період з 1 жовтня по 31 грудня 2020 року компанія продала 11,5 мільйона приставок Switch. Таким чином загальне число проданих гібридних консолей досягло позначки у 79,8 мільйона.

Основна частка продажів припала на різдвяні свята, йдеться у звіті. У цей період консолі нового покоління, PlayStation 5 та Xbox Series X, було складно дістати. Тому люди купували Switch.

До кінця поточного фінансового року, який завершиться 31 березня 2021-го, Nintendo планує продати ще 25,6 мільйона пристроїв.

Цікаво, що попередня консоль компанії, Wii U, за 5 років продалася набагато скромнішим тиражем – всього 13,5 мільйона приставок.

Також в Nintendo відзначили, що продажі ігор і доповнень в третьому кварталі поточного фінансового року зросли з 456 млн до 532,4 млн копій. Компанія оновила дані продажі власних ексклюзивів.

Продажі ексклюзивів Nintendo Switch станом на 31 грудня 2020 року:

Mario Kart 8 Deluxe – 33,4 млн копій;

Animal Crossing: New Horizons – 31,1 млн копій;

Super Smash Bros. Ultimate – 22,8 млн копій;

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 21,4 млн копій;

Pokemon Sword & Shield – 20,3 млн копій;

Super Mario Odyssey – 20,2 млн копій;

Super Mario Party – 13,8 млн копій;

Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 13 млн копій;

Splatoon 2 – 11,9 млн копій;

New Super Mario Bros. U Deluxe – 9,8 млн копій;

Luigi's Mansion 3 – 9,1 млн копій;

Ring Fit Adventure – 8,6 мільйона копій.

Нагадаємо, що Nintendo Switch вийшла у березні 2017 року – на 5 років пізніше, ніж PlayStation 4 та Xbox One. Попри скромні технічні можливості, вона стала популярною серед геймерів завдяки гібридності, що дозволяє грати на Switch як вдома, так і в дорозі.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов