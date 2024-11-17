Nintendo вирішила розібратися з одним зі своїх найактивніших піратів - Джеймсом Вільямсом, більш відомим у мережі як Archbox. Цей користувач не тільки поширював піратські копії ігор для Nintendo Switch, а й активно ділився порадами щодо злому консолі на Reddit.
Щоб знайти його, Nintendo найняла юридичну фірму. Вони почали з моніторингу постів Archbox на Reddit, де він регулярно обговорював піратство і навіть згадував деталі про своє життя. У своїх повідомленнях Archbox випадково розкрив, що живе в Аризоні, і поділився іншими особистими подробицями.
Але найцікавіший момент це те, що Вільямс сам звернувся в Nintendo для ремонту своєї консолі. Компанія зіставила інформацію з цих запитів із даними з його акаунта на Reddit. Унікальне поєднання імені, електронної пошти та місця розташування дало змогу точно встановити його особу.
Після цього Nintendo надіслала йому листа з вимогою припинити незаконну діяльність і попередила про можливі наслідки. Спочатку Вільямс відповів, що готовий співпрацювати і виконати всі вимоги. Однак незабаром він перестав виходити на зв'язок, ігноруючи подальші спроби компанії зв'язатися з ним.
У результаті Nintendo подала на нього до суду і отримала рішення на свою користь за замовчуванням через відсутність відповідача. Сума компенсації, яку компанія має намір стягнути з Вільямса, поки не розголошується.
Раніше ми розповідали про ще один випадок, коли Nintendo подала до суду на стримера, який відкрито насміхався над компанією, транслюючи піратські версії її ігор до офіційного релізу.