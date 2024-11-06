Nintendo змогла реалізувати зворотну сумісність.

Nintendo трохи відкрила завісу над загадковим наступником портативної консолі Nintendo Switch 2.

У своєму Twitter японська корпорація повідомила, що Nintendo Switch 2 отримає зворотну сумісність зі старою приставкою. Також на нову консоль можна буде перенести Nintendo Account разом із підпискою Nintendo Switch Online. Більше деталей про наступника Nintendo Switch компанія розповість пізніше.

Також Nintendo опублікувала фінансовий звіт, з якого випливає, що компанія збирається випустити нову консоль до кінця цього фінансового року, тобто до 31 березня 2025-го. Це підтверджує відомості іспанського видання Vandal, які, з посиланням на джерела в Nintendo, повідомляли, що реліз консолі планується на березень або квітень наступного року.

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Нагадаємо, що ще у вересні в Nintendo стався великий витік і стали відомі характеристики і зовнішній вигляд нової консолі компанії. Наступниця Nintendo Switch похвалиться збільшеним на 2 дюйми екраном і 256 гігабайтами вбудованої пам'яті.

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