Nintendo запитує 150 тисяч доларів за кожне порушення, загалом їх було щонайменше 50.

Nintendo подала позов проти стримера EveryGameGuru (справжнє ім'я Джессі Кейгін), вимагаючи компенсацію за порушення авторських прав. Кейгін транслював піратські та ще не випущені ігри Nintendo.

У позовній заяві Nintendo стверджує, що незважаючи на повідомлення і вимоги припинити незаконну діяльність, Кейгін продовжував стрімити ігри Nintendo і навіть надавав глядачам інструкції щодо запуску проєктів компанії на неофіційному обладнанні.

В одному зі своїх постів, де EveryGameGuru дав посилання на скачування емуляторів пристроїв корпорації, стример написав: "Капіталізм - це рак". Утім політичні переконання не завадили йому збирати донати з глядачів, після того як YouTube, на прохання Nintendo, відключив монетизацію каналам Джессі.

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Особливо примітно, що після блокування його каналів на одній платформі, Кейгін створював нові на інших, продовжуючи свою діяльність. У судових документах зазначено, що він відкрито кидав виклик Nintendo, заявляючи: "Ви можете намагатися мене зупинити, але я продовжуватиму". Ба більше, він надіслав листа компанії, де хвалився наявністю "тисячі запасних каналів".

Nintendo оцінила збитки в розмірі 150 тисяч доларів за кожне порушення, яких, за їхніми словами, було не менше 50 за останні два роки. Загалом сума, яку повинен виплатити Кейгін, становить 7 мільйонів доларів. Як ключовий приклад наводиться його трансляція гри Mario and Luigi: Brothership за два тижні до офіційного релізу.

Раніше ми розповідали про ще одного ентузіаста продукції Nintendo, однак його судити не збираються. Програміст зміг запустити Doom на новому будильнику Nintendo, який має програвати музику з ігор компанії.

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