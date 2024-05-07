Компанія Nintendo вперше офіційно заявила про те, що працює над новою ігровою консоллю.
Про це повідомив президент японської корпорації Сюнтаро Фурукава, який у соцмережах окреслив терміни анонсу. Анонс наступника Switch відбудеться в поточному фінансовому році, тобто до 31 березня 2025 року. Раніше вже не раз з'являлася інформація, що Nintendo Switch 2 вийде на початку наступного року.
У червні також пройде черговий Nintendo Direct, присвячений ігровій лінійці другої половини 2024 року. Однак на ній новин про нову консоль можна не чекати.
В останньому фінансовому звіті Nintendo також сказано, що Nintendo Switch, випущена 2017 року, розійшлася тиражем близько 140 млн одиниць на кінець минулого року.
Nintendo Switch 2: що відомо про нову консоль
Варто зазначити, що в повідомленні компанії Switch 2 не згадується безпосередньо – пристрій називають "наступником Nintendo Switch". Про консоль набралося вже більш ніж достатньо витоків і чуток, зокрема від розробників, які вже почали отримувати девкіти.
Switch 2, найімовірніше, матиме аналогічний формат гібридної консолі та джой-кони для управління. Консоль отримає 16 гігабайт оперативної пам'яті, 8-дюймовий РК-екран і зворотну сумісність із першим поколінням. А цінник нібито зросте з $300 до $400.
Влітку 2023 року надійні ЗМІ писали, що прототип наступника Switch таємно показали на Gamescom. Під час презентації на консолі запустили The Matrix Awakens на рушії Unreal Engine 5. Демо працювало з трасуванням променів і графікою рівня PS5 і Xbox Series, але з активованим NVIDIA DLSS. Тобто ігри на компактній приставці матимуть максимально крутий вигляд.
Спочатку реліз консолі очікувався в другій половині 2024 року. Однак, за даними ЗМІ, прем'єру перенесли через бажання Nintendo уникнути дефіциту консолей на старті продажів і забезпечити значну стартову лінійку ігор.