Наступна консоль компанії буде анонсована до кінця поточного фінансового року.

Компанія Nintendo вперше офіційно заявила про те, що працює над новою ігровою консоллю.

Про це повідомив президент японської корпорації Сюнтаро Фурукава, який у соцмережах окреслив терміни анонсу. Анонс наступника Switch відбудеться в поточному фінансовому році, тобто до 31 березня 2025 року. Раніше вже не раз з'являлася інформація, що Nintendo Switch 2 вийде на початку наступного року.

У червні також пройде черговий Nintendo Direct, присвячений ігровій лінійці другої половини 2024 року. Однак на ній новин про нову консоль можна не чекати.

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В останньому фінансовому звіті Nintendo також сказано, що Nintendo Switch, випущена 2017 року, розійшлася тиражем близько 140 млн одиниць на кінець минулого року.

Nintendo Switch 2: що відомо про нову консоль

Варто зазначити, що в повідомленні компанії Switch 2 не згадується безпосередньо – пристрій називають "наступником Nintendo Switch". Про консоль набралося вже більш ніж достатньо витоків і чуток, зокрема від розробників, які вже почали отримувати девкіти.

Switch 2, найімовірніше, матиме аналогічний формат гібридної консолі та джой-кони для управління. Консоль отримає 16 гігабайт оперативної пам'яті, 8-дюймовий РК-екран і зворотну сумісність із першим поколінням. А цінник нібито зросте з $300 до $400.

Влітку 2023 року надійні ЗМІ писали, що прототип наступника Switch таємно показали на Gamescom. Під час презентації на консолі запустили The Matrix Awakens на рушії Unreal Engine 5. Демо працювало з трасуванням променів і графікою рівня PS5 і Xbox Series, але з активованим NVIDIA DLSS. Тобто ігри на компактній приставці матимуть максимально крутий вигляд.

Спочатку реліз консолі очікувався в другій половині 2024 року. Однак, за даними ЗМІ, прем'єру перенесли через бажання Nintendo уникнути дефіциту консолей на старті продажів і забезпечити значну стартову лінійку ігор.

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