Виробник хоче уникнути дефіциту консолей на старті продажів і забезпечити якісну стартову лінійку ігор.

Скоріш за все, Nintendo Switch 2 дійсно доведеться чекати до 2025 року. Раніше про це писав Bloomberg, а тепер про це повідомляє крупне японське ЗМІ Nikkei Asia з посиланням на свої джерела.

Очікується, що реліз нової консолі відбудеться в березні. Прем'єру перенесли через бажання Nintendo уникнути дефіциту консолей на старті продажів і забезпечити якісну стартову лінійку ігор. З огляду на популярність оригінального Switch, попит на наступника може виявитися дійсно величезним.

Джерела стверджують, що Nintendo Switch 2 забезпечить суттєвий стрибок у продуктивності щодо першого покоління, якому вже майже сім років. Консоль має працювати на кастомному чіпі Nvidia і зможе похвалитися графікою рівня PlayStation 5 і Xbox Series. Також нова консоль буде повністю сумісна з першим поколінням.

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Ще є інформація, що Switch 2 запропонує найбільший дисплей в історії Nintendo – 8 дюймів. Але перехід на OLED поки не очікується, принаймні на старті. Ймовірно, компанія залишить запас на майбутнє, щоб через якийсь час випустити оновлену Switch 2 з OLED-екраном.

До речі, до кінця 2024 року, за інформацією інсайдерів, вийдуть нові версії PlayStation і Xbox. А ось нового покоління доведеться чекати до 2028 року.

Початок 2024 року вийшов багатим на ігрові релізи. У січні вийшли нові Yakuza, Tekken і "Принц Персії", які отримали дуже високі оцінки від преси. Лютий продовжив тенденцію: вийшло багато якісних ігор для найрізноманітнішої аудиторії, а майбутній Final Fantasy VII Rebirth став найбільш високооціненою грою 2024 року.

А тим часом у магазині EGS безкоштовно роздають Super Meat Boy Forever – продовження однієї з найскладніших ігор усіх часів. Роздача триватиме до вечора 29 лютого.

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