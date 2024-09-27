Оригінальна Switch вийшла ще навесні 2017 року. Зараз це найдовгоживуча консоль у лінійці компанії.

Ігрова консоль Nintendo наступного покоління з'явиться в продажу навесні 2025 року – у березні або квітні. Про це повідомляє іспанське видання Vandal із посиланням на генерального директора компанії Blade, яка займається виробництвом аксесуарів.

Згідно з його повідомленням, розробка Nintendo Switch 2 завершена. Його компанія вже отримала доступ до майже фінальної версії пристрою і розпочала розробку спеціалізованих аксесуарів для новинки.

Гендиректор Blade коротко згадав про нові контролери JoyCon, які тепер будуть магнітними і отримають "систему блокування", щоб надійно кріпитися до тушки Switch 2. Очевидно, наявні JoyCon не будуть сумісні з новим пристроєм.

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Nintendo планує одночасний запуск Switch 2 по всьому світу. Компанія "хоче поставити достатню кількість консолей, щоб уникнути дефіциту на старті продажів і запобігти спекуляціям". Цінник нової консолі очікується між 400 і 500 доларами. Оригінальний Switch на старті в 2017 році коштував $300.

Нагадаємо, минулого тижня стався великий витік щодо Switch 2. У мережі з'явилися живі фото і рендери нової "портативки", а також деякі її специфікації. Майже точно Switch 2 обзаведеться 8-дюймовим дисплеєм і звичним форм-фактором з "джойконами" по боках. А ігри з оригінальної Switch зможуть запускатися на наступнику.

Раніше з'явилася інформація, що Sony і AMD об'єдналися для створення нової портативної консолі. Причому це буде не просто гаджет для тих, хто ностальгує. Японці мають намір відвоювати собі частину сегмента портативних ігрових станцій.

Водночас Microsoft хоче випустити новий Xbox і портативного конкурента Steam Deck вже у 2026 році. Імовірно, реліз приурочать до 25-річчя першої консолі.

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