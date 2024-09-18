На Reddit стався великий витік щодо Nintendo Switch 2. Користувач виклав можливі фотографії та рендери нової "портативки". Також з'явилися специфікації пристрою.

Якщо ці зображення не є підробкою, то нова консоль Nintendo не надто відрізнятиметься від першої моделі. Форм-фактор із "джойконами" з боків залишився тим самим, тепер вони кріпитимуться до консолі за допомогою магнітів. Сам корпус і дисплей збільшилися, як і відкидна підставка.

Характеристики Switch 2 виглядають наступним чином:

Фото і рендери Nintendo Switch 2

Прем'єра Nintendo Switch 2 очікується до березня 2025 року. У ній, як повідомляють інсайдери, буде зворотна сумісність із поточною Switch, а цінник зросте з 300 до 400 доларів.

Влітку 2023 року надійні ЗМІ писали, що прототип наступника Switch таємно показали на Gamescom. Під час презентації на консолі запустили The Matrix Awakens на рушії Unreal Engine 5. Демо працювало з трасуванням променів і графікою рівня PS5 і Xbox Series, але з активованим NVIDIA DLSS. Тобто ігри на компактній приставці матимуть максимально крутий вигляд.

За даними ЗМІ, спочатку реліз консолі очікувався в другій половині 2024 року. Прем'єру перенесли через бажання Nintendo уникнути дефіциту консолей на старті продажів і забезпечити значну стартову лінійку ігор.

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