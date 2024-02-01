Це буде спін-офф ексклюзивно для пристроїв віртуальної реальності.

Як і віщували чутки, на PlayStation State of Play анонсували нову частину в ігровій серії Metro – ексклюзивно для пристроїв віртуальної реальності.

Це буде перша гра у всесвіті "Метро 2033", яку створить не українська 4А Games, а стороння студія – Vertigo Games, відома по VR-грі Arizona Sunshine, за підтримки Deep Silver і автора всесвіту Дмитра Глуховського.

Ось що розробники розповідають про Metro Awakening:

Дія сюжету розгортається до подій Metro 2033.

Головний герой – лікар Сердар, який відправляється в нелегку подорож по постапокаліптичній московській підземці в пошуках ліків для своєї дружини.

У Awakening збережуть фірмові риси серії: геймплей буде являти собою суміш сурвайвела, стелса і відкритих перестрілок. Лампу належить перезаряджати вручну, зброя знову буде зібрано з чого попало, а за станом протигаза доведеться стежити.

Metro Awakening не буде ексклюзивом PS VR2, як вважалось, а також загляне на Meta Quest і вже має сторінку в Steam. Реліз заплановано на 2024 рік.

Очевидно, на виробництво нової повноцінної частини серії від української 4А Games цей спін-офф ніяк не вплине, тому що займається ним зовсім інша компанія.

Мережею давно ходять чутки про розробку нової гри серії Metro. Остання частина Metro Exodus вийшла майже 5 років тому. Тривалий час українська студія 4А Games зберігала мовчання і не відвідувала ігрових заходів, а після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році була змушена переосмислити історію наступної частини франшизи.

Торік Том Хендерсон, один з найнадійніших інсайдерів в ігровій індустрії, розповідав про Metro 4: гру вже нібито можна пройти від початку і до кінця, а геймплей створено за канонами попередніх частин і включає перестрілки, елементи скритності, поліпшення зброї, збір ресурсів та інше.

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