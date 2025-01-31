У грі складний наратив і комплексні персонажі, тому було вирішено одразу зняти екранізацію.

Не встигла гра вийти, а вже отримала зелене світло для адаптації. Clair Obscur: Expedition 33, JRPG під видавництвом Xbox, натхненна Final Fantasy і Persona, стане основою для нового фільму.

За даними Variety, розробники з Sandfall Interactive працюють над екранізацією спільно зі Story Kitchen, а видавцем проекту виступить Kepler Interactive. Наразі триває підбір акторів і режисера.

Представники Story Kitchen, Дмитро М. Джонсон і Майк Голдберг, зазначили, що гра має сильний сюжет і глибоко опрацьованих персонажів, що робить її ідеальною основою для фільму, здатного зацікавити не тільки геймерів, а й широку аудиторію.

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Clair Obscur - дебютний проєкт Sandfall Interactive. Його події розгортаються у світі, який тероризує загадкова чарівниця Художниця. Щороку вона залишає нове число на своєму моноліті, і всі люди цього віку безслідно зникають. Що нижчим стає число, то менше часу залишається у героїв, щоб зупинити її.

Глава Sandfall Interactive Гійом Брош заявив, що співпраця зі Story Kitchen дасть змогу розширити всесвіт гри за межі індустрії. За його словами, студія прагне створити глибоку та емоційну історію, яка у форматі кіно зможе розкритися з нового боку.

Реліз Clair Obscur: Expedition 33 заплановано на 24 квітня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series. Але ось прем'єри фільму доведеться ще почекати.

Раніше ми розповідали, що новий фільм за Resident Evil у розробці, він буде справжнім хорором. Срежесує картину Зак Креггер, автор "Варвара".

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