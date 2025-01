Одну з головних героїнь зіграє акторка озвучки Шедоухарт з Baldur's Gate 3.

Розробники RPG Clair Obscur: Expedition 33 анонсували офіційний реліз гри на 24 квітня, про що стало відомо під час презентації Xbox Developer_Direct, що пройшла 23 січня.

Сюжет Clair Obscur: Expedition 33 розгортається в альтернативній версії Франції. Загадкова Художниця раз на рік виходить зі сплячки, щоб нанести на Моноліт прокляте число. Усі люди, які досягли віку, який намалювала художниця, - помирають. Головний герой, чоловік на ім'я Гюстав, збирає команду, щоб вирушити на пошуки злісної чарівниці і покласти край її тиранії.

Геймплейно Clair Obscur: Expedition 33 буде виконана в дусі сучасних JRPG, типу Persona або останніх Final Fantasy. Звідси і покрокова бойова система і незвичайна механіка дослідження світу.

Особливу увагу привертає зоряний акторський склад, який озвучує основних персонажів гри. Серед акторів Чарлі Кокс (Spider-Man: No Way Home), Дженніфер Інгліш (Baldur's Gate 3), Кірсті Райдер (The Sandman), Шала Нікс (Cyberpunk 2077: Phantom Liberty), Енді Серкіс і Бен Старр (Final Fantasy XVI).

Clair Obscur: Expedition 33 буде доступна на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series. Крім того, гра буде включена в передплатний сервіс Game Pass.

Раніше ми розповідали, що Bloodlines 2 і новий Silent Hill отримали вікові рейтинги, це означає, що ігри вийдуть зовсім скоро.

