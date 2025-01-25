Срежисує картину Зак Креггер, який зняв "Варвара" 2022 року.

Серія Resident Evil повертається на великі екрани, і цього разу за проєкт відповідає Зак Креггер, сценарист і режисер гучного хоррора "Варвар".

Як повідомляє The Hollywood Reporter, участь Креггера викликала справжню битву між великими студіями, включно з Netflix і Warner Bros., за права на дистрибуцію нового фільму. Після успіху "Варвара", колишній комік Креггер став однією з найзатребуваніших фігур у хорор-індустрії, зумівши перейти від комедії до жахів із вражаючими результатами.

Продюсуванням фільму займуться Constantin Film, які стоять за всіма попередніми фільмами Resident Evil, включно з "Обитель зла: Раккун-Сіті" 2021 року, і Playstation Productions.

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Найцікавіше - новий фільм обіцяє повернутися до коріння серії. За словами THR, Креггер планує зробити проєкт похмурішим, зосередившись на атмосфері жаху, а не на бойовику. Це буде повне переосмислення, максимально близьке до оригінальних ігор.

Усі попередні фільми франшизи з 2002 року робили наголос на екшен, що, на думку багатьох фанатів, відходило від духу перших ігор. Новий фільм, схоже, виправлятиме цей курс, роблячи акцент на страшній і напруженій атмосфері, яка зробила Resident Evil культовою серією.

Раніше ми розповідали, що режисер оригінальних "Мешканців зла" Пол У. С. Андерсон зніме екранізацію ще однієї класичної ігрової серії про зомбі.

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